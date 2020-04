Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

53,74 EUR -8,95% (01.04.2020, 16:21)



Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

52,77 EUR -11,39% (01.04.2020, 16:06)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (01.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der Anstieg der Coronavirus-Infektionen in den USA und die düstere Prognose von Präsident Donald Trump würden an den Börsen für kräftige Kursverluste sorgen. Besonders stark erwische es dabei wieder einmal den Flugsektor, der ohnehin schon stark unter der Krise leide. Mit der Airbus-Aktie gehe es kräftig bergab.Die Marktteilnehmer würden befürchten, dass der Corona-Shutdown den europäischen Flugzeugbauer nicht nur kurzfristig bei der Produktion belasten werde, sondern auch längere Zeit durch den Wegfall von sicher geglaubten Neubestellungen. Schließlich dürften einige Fluggeselslchaften die Krise nicht überleben. Viele andere dürften zwar überleben, aber größere Investitionen womöglich aufschieben. Dies würde natürlich negative Effekte auf die Konzernergebnisse von Airbus haben.Die Sorgen vor größeren, nachhaltigen Schäden durch das Coronavirus seien absolut berechtigt, ein Wertverlust von knapp zwei Drittel erscheine jedoch übertrieben. Airbus sei stark genug, um auch eine längere Durststrecke zu überstehen und die mittel- bis langfristigen Aussichten seien nach wie vor gut. Mutige, langfristig orientierte Anleger könnten das aktuell sehr niedrige Niveau daher zum Einstieg nutzen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.04.2020)Börsenplätze Airbus-Aktie: