Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (26.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Das Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im aktuellen "Börsen.Briefing" die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die arabische Fluggesellschaft Qatar Airways habe vor einem britischen Gericht im Streit mit dem Flugzeugbauer Airbus einen herben Rückschlag erlitten. Das Gericht habe dem Hersteller am Dienstag erlaubt, die Bestellung der Airline über 50 Mittelstreckenjets des Typs A321neo zu kündigen. Demnach dürfe Airbus die von Qatar Airways bestellten Maschinen der Reihe nun an andere Kunden verkaufen. Airbus habe darauf monatelang warten müssen.Durch die Coronavirus-Krise habe sich die Flottenplanung vieler Fluggesellschaften verändert. Kleinere Flugzeuge mit einer dennoch großen Reichweite - wie eben der A321neo - seien gefragt. Deshalb dürften die Maschinen schnell weggehen.Die staatliche Fluggesellschaft des arabischen Emirats Katar müsse sich benötigte Flugzeuge stattdessen anderweitig besorgen, so das Gericht. Die Airline habe dazu bereits einen Vertrag mit dem Airbus-Konkurrenten Boeing unterzeichnet. Problem: Der vergleichbare Boeing-Typ in Sachen Sitzplätze sei die Boeing 737 Max 10, die aber noch nicht zertifiziert sei, schreibe AeroTelegraph. Sie verfüge zudem über eine geringere Reichweite als der A321 Neo.Im Grundsatz gehe es in dem Streit zwischen Qatar Airways und Airbus gar nicht um die viel gefragten A321neo-Jets, sondern um Lack- und Oberflächenschäden an Langstreckenjets vom Typ Airbus A350. Qatar Airways habe im Dezember gegen den europäischen Hersteller wegen der Mängel Klage in London eingereicht und fordere Schadensersatz i.H.v. fast 1 Mrd. Euro, weil ihre Airbus A350 seit Monaten am Boden bleiben würden.Die Airbus-Aktie habe nach dem Londoner Urteil mit einem kleinen Kurssprung auf 105,40 Euro reagiert, habe diesen im fallenden Gesamtmarkt aber nicht verteidigen können.Airbus leide derzeit überdurchschnittlich unter dem Ukraine-Krieg. Solange die Luftfahrt von Unwägbarkeiten gestört bleibe, dürften sich auch die Airbus-Geschäfte nicht nachhaltig erholen. Während die Analysten von Deutsche Bank, JPMorgan und Jefferies mit Kurszielen zwischen 142 und 170 Euro sehr optimistische für Airbus gestimmt seien, zeige der Chart noch eine andere Wirklichkeit."Der Aktionär" rate Anlegern, mit Käufen zu warten, bis sich die Lage aufhelle. Charttechnisch wäre das der Fall, wenn die Zone um 112 Euro nachhaltig überwunden werden würde, so das Anlegermagazin "Der Aktionär" im aktuellen "Börsen.Briefing". (Analyse vom 26.04.2022)