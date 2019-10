XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (31.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Probleme beim Bau der Kabinen für den längeren A321neo würden dafür sorgen, dass der europäische Fluzeugbauer dieses Jahr weniger Flugzeuge ausliefern könne als erwartet. Eine positive Überraschung beim operativen Ergebnis und die vollen Auftragsbücher stünden aber bei Airbus im Vordergrund. Die Aktie sei nach den Zahlen am Mittwoch bereits wieder bis an die 130-Euro-Marke geklettert. Das Ende der Fahnenstange ist hier noch nicht erreicht. Anleger könnten auf den Ausbruch über das bisherige Rekordhoch bei 133,82 Euro setzen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.10.2019)Das vollständige Interview mit Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Airbus-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:129,74 EUR +0,56% (31.10.2019, 13:27)