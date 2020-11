Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

85,24 EUR +2,88% (13.11.2020, 14:45)



Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

84,68 EUR +0,06% (13.11.2020, 14:25)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (13.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Am Mittwochabend hatte der MDAX-Konzern bestätigt, in den kommenden Jahren 38 Eurofighter-Flugzeuge an die deutsche Luftwaffe zu liefern. 30 Exemplare des Kampfflugzeugs hätten einen Sitz, 8 seien Zweisitzer, habe Airbus mitgeteilt. Das Unternehmen habe damit eine entsprechende Erklärung der Luftwaffe von vor einer Woche bestätigt. Die Bestellung habe ein Volumen von 5,5 Mrd. Euro.Das Chartbild der Airbus-Aktie habe sich derweil deutlich aufgehellt. Sie habe nach der 200-Tage-Linie auch das Juni-Hoch überwunden - die Hoffnungsmeldungen zu einem baldigen Corona-Impfstoff hätten beflügelt. Dennoch werde es noch lange dauern bis sich die Luftfahrt-Branche vom Einbruch erhole. In den kommenden Tagen und Wochen dürfte die Volatilität hoch bleiben.Investierten Anlegr sollten die Gewinne laufen lassen. Die Stop-Loss-Marke sollte nun von 56 Euro auf 63 Euro nachgezogen werden, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.11.2020)Börsenplätze Airbus-Aktie: