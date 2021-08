Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

115,62 EUR -1,01% (03.08.2021, 12:12)



Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

115,66 EUR -1,08% (03.08.2021, 12:01)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2019: 863 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (380 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2019 332 Helikopter aus. (03.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) von 116 Euro auf 121 Euro.Das Q2-Zahlenwerk sei vor allem ergebnisseitig besser als erwartet ausgefallen. Airbus sei auf bzw. über dem Vorkrisenniveau (Q2 2019) herausgekommen. Zudem sei der freie Cashflow erneut positiv gewesen.Der Ausblick für 2021 (u.a. bereinigtes EBIT: 4 (bisher: 2; Gj. 2020: 1,71; bisherige Analystenerwartung: 2,84; Rekordwert (2019): 6,94) Mrd. Euro) sei angehoben worden. Dies stelle für Diermeier keine Überraschung dar, aber dessen Ausmaß. Die erhöhte Ergebnis-Guidance impliziere aber ein schwächeres Q3-Q4 (im Vergleich zu Q1-Q2 (bereinigtes EBIT: 2,70 Mrd. Euro)). Es sei nach Erachten des Analysten nicht auszuschließen, dass das Airbus-Management weiterhin sehr konservativ kommuniziere. Der Auftragsbestand an Flugzeugen (per 30.06.2021) sei zwar q/q weiter gesunken, er bewege sich aber nach Meinung des Analysten nach wie vor auf einem hohen Niveau.Diermeier habe seine Erwartungen erhöht (u.a. berichtetes EPS 2021e: 3,85 (alt: 2,18) Euro; bereinigtes EPS 2021e: 3,38 (alt: 2,42) Euro; Dividende je Aktie 2021e: 0,75 (alt: 0,70) Euro; berichtetes EPS 2022e: 4,44 (alt: 4,15) Euro; bereinigtes EPS 2022e: 4,67 (alt: 4,39) Euro; Dividende je Aktie 2022e: 1,45 (alt: 1,40) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Airbus-Aktie: