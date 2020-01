Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

136,76 EUR +2,47% (17.01.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

137,46 EUR +2,81% (17.01.2020, 22:26)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (19.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Das Papier des europäischen Flugzeugbauers habe in den vergangenen Wochen fast sämtliche Verluste der im November 2019 gestarteten Korrekturbewegung aufgeholt. Die Airbus-Aktie notiere nur noch ganz knapp unter dem Mitte November bei 137,42 Euro markierten Allzeithoch. Die Analysten seien sich derweil einig, dass sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen werde.Im vergangenen Jahr habe Airbus seinem US-Rivalen Boeing den Titel als weltgrößter Flugzeugbauer abgejagt. "Der Aktionär" bleibe für den europäischen Flugzeugbauer weiterhin positiv gestimmt. Schon jetzt sei Airbus bis Mitte des Jahrzehnts komplett ausgelastet. Anleger könnten beim Blue Chip nach wie vor zugreifen. Der Stoppkurs sollte bei 104 Euro belassen werden, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.01.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Airbus-Aktie: