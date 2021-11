XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (12.11.2021/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Airbus: Allzeithoch im Blick - ChartanalyseDie Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) befindet sich seit dem Hoch bei 120,92 EUR vom 29. Juli 2021 in einer Korrekturbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei die Airbus-Aktie am 19. Oktober 2021 unter den Aufwärtstrend seit 29. Januar 2021 gefallen. Nach einem Tief bei 107,18 EUR habe eine Bodenbildung in Form eines Doppelbodens eingesetzt, der am 5. November mit dem Ausbruch über die Nackenlinie bei 113,48 EUR vollendet worden sei. Zuletzt sei der Wert an den Widerstandsbereich aus Abwärtstrend seit Juli und gebrochenem Aufwärtstrend geklettert. Gestern sei der Wert dort abgeprallt.Gelinge der Airbus-Aktie ein Ausbruch über das Hoch aus dieser Woche bei 117,60 EUR, dann bestünde eine gute Chance auf eine weitere Rally in Richtung 120,92 und 132,84 EUR. Evtl. könnte die Aktie sogar an das Allzeithoch bei 139,40 EUR klettern. Sollte es allerdings zu einem stabilen Rückfall unter 113,48 EUR kommen, wäre zumindest mit einem Rückfall auf 107,18 EUR oder sogar mit einer weiteren Verkaufswelle in Richtung 98,20 EUR zu rechnen, womit das Aufwärtsgap vom 27. Mai geschlossen werden würde. (Analyse vom 12.11.2021)Börsenplätze Airbus-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:113,92 EUR -0,49% (12.11.2021, 08:33)