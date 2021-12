Börsenplätze Airbus-Aktie:



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugherstellers Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Während sich alle Welt vor der Omikron-Variante des Coronavirus fürchte und neue Reisebeschränkungen den Flugverkehr lähmen würden, ziehe die Airbus-Aktie weiter an. Ein Grund: Der Flugzeugbauer scheine sein ambitioniertes Auslieferungsziel in diesem Jahr doch noch zu erreichen. Ein weiterer: Der Chart zeige neue Hoffnung für die Airbus-Aktie.Airbus sei auf gutem Wege, bis zum Jahresende 600 neue Flieger ausliefern zu können, berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Bis Mitte Dezember habe der DAX-Konzern bereits rund die Hälfte der im Schlussmonat dazu noch nötigen 82 Auslieferungen erreicht.Bis Ende November habe der Boeing-Konkurrent 518 von 600 geplanten Maschinen ausgeliefert, im November allein seien es 58 Jets gewesen. Üblicherweise ziehe Airbus das Tempo im letzten Monat des Jahres noch einmal an. Zuletzt sei der Erfolg eines Endspurts wegen neuer Corona-Beschränkungen jedoch fraglich geworden.Das Chartbild helle sich weiter auf. Mittelfristig dürfte die Airbus-Aktie ihren Weg Richtung alter Höhen bei 140 Euro (Kursziel des AKTIONÄR) fortsetzen. Lediglich eine drastische Verschlechterung der Aussichten für den Flugzeugbauer würde die Erreichung des Ziels verzögern, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link