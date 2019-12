Börsenplätze Airbus-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

127,70 EUR +1,48% (16.12.2019, 13:32)



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

127,90 EUR +1,33% (16.12.2019, 13:47)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (16.12.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für die Boeing-Aktien habe sich am Donnerstag ein schwacher Auftakt im New Yorker Handel abgezeichnet. Im Handel in Frankfurt würden die Papiere am frühen Nachmittag 3,6 Prozent fallen. Der US-Flugzeugbauer Boeing könnte laut eines Medienberichts bereits zum Wochenstart eine Produktionspause für den Krisenjet 737 Max bekannt geben. Ein solche Pause werde zunehmend als die gangbarste Option gesehen, habe das "Wall Street Journal" am Sonntag (Ortszeit) unter Berufung auf Insider berichtet. Die Alternative wäre, die Produktion weiter zu drosseln.Die US-Luftfahrtaufsicht FAA habe Boeing vergangene Woche mit deutlichen Worten zu verstehen gegeben, dass der Konzern nicht auf eine rasche Wiederzulassung des Unglücksfliegers 737 Max setzen könne. In einer am Donnerstag veröffentlichten E-Mail habe die Behörde den Flugzeugbauer zudem gemahnt, sich mit öffentlichen Äußerungen zum Zertifizierungsprozess zurückzuhalten. FAA-Chef Steve Dickson habe Bedenken, dass der Flugzeugbauer einen "unrealistischen" Zeitplan verfolge, habe die Behörde Boeing in der E-Mail gewarnt. Die große US-Fluggesellschaft American Airlines habe angesichts der großen Ungewissheit um den Problem-Jet zahlreiche weitere 737-Max-Flüge gestrichen. An der Börse seien Boeings-Aktien in der Folge spürbar unter Druck geraten.Die 737 Max - Boeings bestverkauftes Flugzeug - dürfe wegen zwei Abstürzen binnen fünf Monaten seit März nicht mehr abheben. Insgesamt seien 346 Menschen bei den Unglücken gestorben.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der Airbus-Aktie die Gewinne weiter laufen zu lassen. (Analyse vom 16.12.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link