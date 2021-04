(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

98,87 EUR -0,30% (22.04.2021, 15:47)



Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

98,55 EUR +0,90% (22.04.2021, 15:32)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (22.04.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der europäische Flugzeug-Hersteller wolle seine Produktionsabläufe optimieren und eine neue industrielle Struktur schaffen. Airbus wolle sowohl in Deutschland als auch in Frankreich jeweils neue Unternehmen schaffen, die vollständig zu Airbus gehören und verschiedene Standorte zusammenfassen würden. Für die zukünftige Aufstellung in Spanien würden Gespräche laufen.Aktuell sei die Produktion teils über das Unternehmen, Tochtergesellschaften und Zulieferer hinweg fragmentiert, so Airbus in einer Mitteilung. Die Flugzeugstruktur-Montage müsse aber als Kernaktivität betrachtet werden, dafür brauche es zentrale Schnittstellen. Die Umsetzung der Pläne sei nun für den 1. Januar 2022 anvisiert.Konkret solle nun ein Unternehmen mit Sitz in Deutschland entstehen, das die Aktivitäten von Stade sowie die Strukturmontage in Hamburg mit denen der Konzerntochter Premium Aerotec in Nordenham, Bremen und teilweise in Augsburg zusammenführe. In Frankreich wiederum sei ein Unternehmen geplant, das die derzeit bei Airbus in Saint-Nazaire und Nantes durchgeführten Aktivitäten mit denen von Stella Aerospace weltweit zusammenbringe. Für die zukünftige Aufstellung in Spanien würden noch Gespräche laufen.Die beiden neuen Unternehmen sollten keine Zulieferer mehr sein, sondern stattdessen in den Konzern integriert würden. "Ihr eigenständiger Status wird es ihnen ermöglichen, sich auf ihren Bereich zu konzentrieren und gleichzeitig schlanker sowie flexibler zu werden", so Airbus.Die Airbus-Aktie habe am Donnerstag zeitweise freundlich reagiert und sei auf 98,47 Euro gestiegen, habe sich dort aber nicht ganz behaupten können. Gestern sei der MDAX-Titel unter die 50-Tage-Linie gerutscht, die aktuell bei 98,12 Euro verlaufe. Ein nachhaltiges Unterschreiten könnte den Kurs weiter Richtung 90-Euro-Marke drücken.DER AKTIONÄR bleibe längerfristig optimistisch für die Airbus-Aktie, zumal das Papier auch große Chancen habe, im September in den DAX 40 aufzurücken.Engagierte Anleger bleiben mit Stopp-Loss bei 81,00 Euro dabei, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.04.2021)