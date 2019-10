Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

118,60 EUR +0,49% (11.10.2019, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

118,90 EUR +0,92% (11.10.2019, 17:35)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (12.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die US-Fluggesellschaft American Airlines rechne in diesem Jahr nicht mehr mit einer Wiederinbetriebnahme der nach zwei Abstürzen mit Startverboten belegten Boeings vom Typ 737 Max. Das Unternehmen habe am Mittwoch mitgeteilt, die Maschinen bis zum 16. Januar aus dem Flugplan zu nehmen. Boeings Problemflieger würden somit in der von starkem Reiseaufkommen geprägten Weihnachtszeit ausfallen. Zuvor habe American Airlines 737-Max-Flüge bis zum 3. Dezember gestrichen.Der europäische Konkurrent Airbus werde über die Schwierigkeiten beim US-Konzern sicher nicht böse sein. Die Airbus-Aktie habe sich seit dem Jahresanfang deutlich besser entwickeln können als Boeing. Zuletzt habe die Airbus-Aktie aber etwas an Fahrt verloren. Aus charttechnischer Sicht sei nun wichtig, dass die 200-Tage-Linie verteidigt werden könne. Die mittel- bis langfristigen Aussichten für das Unternehmen seien nach wie vor gut. "Der Aktionär" empfehle deswegen, mit einem Stopp bei 98 Euro investiert zu bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.10.2019)(Mit Material von dpa-AFX)