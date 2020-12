Zuletzt habe Airbnb sogar ein seltenes Quartal mit schwarzen Zahlen vorweisen können. Im vergangenen Vierteljahr habe das Unternehmen 219 Millionen Dollar verdient. In den neun Monaten bis Ende September seien jedoch Verluste von knapp 697 Millionen Dollar angefallen.



Das Corona-Jahr 2020 sei bereits ein Rekordjahr bei den Börsengängen. Bisher hätten Unternehmen inklusive Doordash Bloomberg-Daten zufolge bei Börsengängen in den USA im laufenden Jahr schon mehr 163 Milliarden Dollar eingesammelt - so viel wie nie zuvor.



Wenn der Miet- und Mitwohnvermittler am heutigen Donnerstag an die New Yorker Börse gehe, könnten Anleger die Aktie zeitgleich auf dem Frankfurter Parkett handeln. Eine sofortige Einbeziehung mache dies möglich. Aufgrund des Preisfeststellungsverfahrens in den USA dürfte es aber etwas dauern, bis der erste Kurs verfügbar sein werde.



Günstig ist die Aktie von Airbnb sicher nicht, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Eine neue Einschätzung folge nach den ersten Kursen. (Analyse vom 10.12.2020)



Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link. (10.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbnb-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: ABNB) unter die Lupe.Der Apartment-Vermittler Airbnb habe dank der starken Nachfrage nach seinen Aktien bei seinem Börsengang den Ausgabepreis noch einmal erhöht. Investoren hätten nun 68 Dollar pro Airbnb-Aktie auf den Tisch gelegt, wie das Unternehmen am Donnerstagmorgen mitgeteilt habe. Zuvor habe unter anderem die Nachrichtenagentur Bloomberg darüber berichtet. Damit setze Airbnb mit seiner Erstnotiz an diesem Donnerstag die Reihe erfolgreicher Börsengänge fort, die das Corona-Jahr 2020 zu einem Rekordjahr bei Börsengängen in den USA machen würden.Erst Anfang der Woche habe Airbnb die Spanne von 44 bis 50 Dollar auf 56 bis 60 Dollar angehoben. Zu 68 Dollar je Aktie komme Airbnb bei seinem IPO (Initial Public Offering) auf eine Gesamtbewertung von 47 Milliarden Dollar (38,83 Milliarden Euro). Angesichts der von Airbnb und Altaktionären auf den Markt gebrachten rund 52 Millionen Aktien spiele Airbnb so brutto gut 3,5 Milliarden Dollar bei seinem Börsengang ein. Doordash habe am Mittwoch mit der Erstnotiz rund 3,4 Milliarden Dollar eingesammelt. Auch Doordash habe wegen der starken Nachfrage die Spanne angehoben. Essenslieferdienste würden besonders stark von der Corona-Krise profitieren. Die Aktie sei für 102 Dollar an den Markt gekommen und habe zum Ende des ersten Handelstages knapp 190 Dollar gekostet.An den Finanzmärkten sei der Börsengang von Airbnb lange als spektakulärste US-Premiere 2020 gehandelt worden. Dann sei die Corona-Krise und mit ihr eine große Ungewissheit gekommen. Inzwischen habe sich das Geschäft aber wieder einigermaßen erholt, und die gute Stimmung an den Finanzmärkten habe dann die Entscheidung für den Sprung aufs Börsenparkett begünstigt.