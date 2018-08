Tradegate-Aktienkurs Air Liquide-Aktie:

Kurzprofil Air Liquide S.A.:



Air Liquide S.A. (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF) ist ein international präsenter Hersteller von Industriegasen und flüssigen Gasen für Anwendungen in der Medizin. Die Gase werden in der Öl- und Stahlverarbeitung, in der Papier- und Glasherstellung sowie im Gesundheitswesen sowie der Halbleiter- und der Photovoltaikindustrie verwendet. Air Liquide versorgt seine Kunden teilweise mit eigens installierten und gewarteten Pipelines und stellt darüber hinaus Antriebsgase für die Raumfahrt zur Verfügung. (02.08.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Air Liquide-Aktienanalyse von Investmentanalyst Ulle Wörner von der LBBW:Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des französischen Herstellers von Industriegasen Air Liquide S.A. (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF).Durch eine Währungsbelastung von rund 7% habe Air Liquide im ersten Halbjahr 2018 trotz eines organischen Wachstums von rund 6% einen leichten Umsatzrückgang um 1% auf 10,2 Mrd. EUR verbucht. Die Gassparte (Umsatzanteil 96%) habe ein organisches Wachstum von 5% erzielt, wobei insbesondere die Regionen Mittlerer Osten/Afrika (+17%) und Asien-Pazifik (+9%) stark zugelegt hätten. Nord- und Südamerika (+5%) und Europa (+2%) hätten ebenfalls wachsen können. Die beiden kleineren Sparten Engineering & Construction sowie Global Markets & Technologies hätten in der ersten Jahreshälfte jeweils ein starkes organisches Wachstum von rund 30% erzielt.Das adj. EBIT sei um 2% auf 1,6 Mrd. EUR gesunken und damit etwas schwächer ausgefallen als vom Markt erwartet. Auf vergleichbarer Basis hätte sich ein Anstieg um 6% ergeben. Gestützt worden sei die Ergebnisentwicklung dabei von Effizienzsteigerungsmaßnahmen, die in H1 zu Kosteneinsparungen in Höhe von 174 Mio. EUR geführt hätten (Einsparziel mehr als 300 Mio. EUR p.a.), sowie weiteren Synergien aus der Airgas-Übernahme. Das Synergieziel von über 300 Mio. USD solle jetzt bereits Mitte 2019 und damit früher als ursprünglich geplant erreicht werden. Das Nettoergebnis habe von einem verbesserten Finanzergebnis und einer geringeren Steuerquote profitiert und sich um 12% auf 1,0 Mrd. EUR verbessert.Durch einen geringeren Working Capital-Bedarf habe sich der operative Cashflow um 6% auf 1,7 Mrd. EUR verbessert. Durch die Auszahlungen für Investitionen und Dividenden habe sich die Nettofinanzverschuldung von 13,4 Mrd. EUR zum Jahresende 2017 auf 14,2 Mrd. EUR erhöht.Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, bewertet die Air Liquide-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten" und erhöht sein Kursziel von 109,00 auf 113,00 Euro. (Analyse vom 02.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Air Liquide-Aktie: