Euronext Paris-Aktienkurs Air Liquide-Aktie:

143,68 EUR +0,42% (25.10.2021, 14:26)



ISIN Air Liquide-Aktie:

FR0000120073



WKN Air Liquide-Aktie:

850133



Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AIL



Euronext - Paris Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AI



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AIQUF



Kurzprofil Air Liquide S.A.:



Air Liquide S.A. (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF) ist ein international präsenter Hersteller von Industriegasen und flüssigen Gasen für Anwendungen in der Medizin. Die Gase werden in der Öl- und Stahlverarbeitung, in der Papier- und Glasherstellung sowie im Gesundheitswesen sowie der Halbleiter- und der Photovoltaikindustrie verwendet. Air Liquide versorgt seine Kunden teilweise mit eigens installierten und gewarteten Pipelines und stellt darüber hinaus Antriebsgase für die Raumfahrt zur Verfügung. (25.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Air Liquide-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des französischen Herstellers von Industriegasen Air Liquide S.A. (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF).Der Umsatz für das Q3 2021 (+17,2% y/y auf 5,83 Mrd. Euro; organisch: +7,1% y/y) habe über der Analystenprognose (5,35 (Marktkonsens: 5,67) Mrd. Euro) gelegen, was vor allem auf die Energiepreise (+8,9% y/y; hätten nur begrenzten Einfluss auf die Ergebnisentwicklung wegen gleichzeitigem Kostenanstieg) zurückzuführen sei. Air Liquide sei auf organischer Basis ca. 6% über dem Q3 2019er Niveau herausgekommen. Bei den Effizienzsteigerungen liege Air Liquide nach Erachten des Analysten im Plan. Der recht unkonkrete Ausblick für 2021 (Verbesserung der operativen Marge und des bereinigten Nettoergebnisses zu konstanten Wechselkursen) sei wiederholt worden.Seine Prognosen habe Diermeier mehrheitlich (leicht) angehoben (u.a. berichtetes EPS 2021e: 5,54 (alt: 5,43) Euro; berichtetes EPS 2022e: 5,98 (alt: 5,91) Euro). Der Markt für Industriegase biete seines Erachtens nach wie vor langfristiges, strukturelles Wachstum (zusätzliche Impulse durch politische Wasserstoffinitiativen) und sei zudem auf der Anbieterseite stark konzentriert, was der Geschäftsentwicklung des Air Liquide-Konzerns seines Erachtens auch zukünftig förderlich sein sollte.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% lautet das Votum für die Air Liquide-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 150 Euro auf 153 Euro erhöht. (Analyse vom 25.10.2021)Börsenplätze Air Liquide-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Air Liquide-Aktie:143,72 EUR -0,46% (25.10.2021, 14:30)