Euronext Paris-Aktienkurs Air Liquide-Aktie:

120,00 EUR +1,95% (28.04.2020, 15:19)



ISIN Air Liquide-Aktie:

FR0000120073



WKN Air Liquide-Aktie:

850133



Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AIL



Euronext - Paris Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AI



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AIQUF



Kurzprofil Air Liquide S.A.:



Air Liquide S.A. (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF) ist ein international präsenter Hersteller von Industriegasen und flüssigen Gasen für Anwendungen in der Medizin. Die Gase werden in der Öl- und Stahlverarbeitung, in der Papier- und Glasherstellung sowie im Gesundheitswesen sowie der Halbleiter- und der Photovoltaikindustrie verwendet. Air Liquide versorgt seine Kunden teilweise mit eigens installierten und gewarteten Pipelines und stellt darüber hinaus Antriebsgase für die Raumfahrt zur Verfügung. (28.04.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Air Liquide-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des französischen Herstellers von Industriegasen Air Liquide S.A. (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF) von 141 Euro auf 125 Euro.Die Umsatzentwicklung des Q1/2020 (-1,3% (aber organisch (lfl.): +0,6%) y/y) sei bereits durch die staatlichen Lockdown-Maßnahmen in Reaktion auf die Covid-19-Pandemie belastet gewesen (u.a. Asien-Pazifik lfl.: -0,9% y/y). Diermeier erwarte, dass das Q2/2020 deutlich gegenüber Q1/2020 abfallen werde. Während der Margenausblick für das laufende Geschäftsjahr (Verbesserung der operativen Marge) bestätigt worden sei (Annahme von Air Liquide: Lockdown-Maßnahmen enden Anfang Q3), sei der Ergebnisausblick für Diermeier nicht überraschend gesenkt worden (währungsbereinigtes Nettoergebnis in der Nähe des Vorjahresniveaus (bisher: Anstieg)). Am Dividendenvorschlag für das abgelaufene Geschäftsjahr (2,70 Euro/Aktie) halte Air Liquide - keine Selbstverständlichkeit in der heutigen Zeit - fest. Der Analyst habe infolge der Covid-19-Pandemie seine Prognosen gekappt (u.a. EPS 2020e: 4,73 (alt: 5,32) Euro; EPS 2021e: 5,30 (alt: 5,78) Euro). Dennoch biete seines Erachtens der Markt für Industriegase langfristiges, strukturelles Wachstum und sei zudem auf der Anbieterseite stark konzentriert, was der Geschäftsentwicklung von Air Liquide seines Erachtens förderlich sein sollte.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Air Liquide-Aktie weiterhin mit "halten". (Analyse vom 28.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Air Liquide-Aktie:119,90 EUR +1,18% (28.04.2020, 15:30)