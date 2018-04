Xetra-Aktienkurs Air Liquide-Aktie:

103,55 EUR -0,91% (19.04.2018, 12:57)



Euronext Paris-Aktienkurs Air Liquide-Aktie:

103,30 EUR +0,29% (19.04.2018, 15:23)



ISIN Air Liquide-Aktie:

FR0000120073



WKN Air Liquide-Aktie:

850133



Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AIL



Euronext - Paris Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AI



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AIQUF



Kurzprofil Air Liquide S.A.:



Air Liquide S.A. (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF) ist ein international präsenter Hersteller von Industriegasen und flüssigen Gasen für Anwendungen in der Medizin. Die Gase werden in der Öl- und Stahlverarbeitung, in der Papier- und Glasherstellung sowie im Gesundheitswesen sowie der Halbleiter- und der Photovoltaikindustrie verwendet. Air Liquide versorgt seine Kunden teilweise mit eigens installierten und gewarteten Pipelines und stellt darüber hinaus Antriebsgase für die Raumfahrt zur Verfügung. (19.04.2018/ac/a/a)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Air Liquide-Aktie: Ein kleines Gedankenspiel - ChartanalyseDas französische Industriegasunternehmen Air Liquide (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF) hatte Mitte Februar Quartalszahlen vorgestellt, allerdings dominiert noch immer eine grobe Seitwärtsphase das Kursgeschehen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Diese könnte jedoch schon bald aufgelöst werden, denn das Papier der Franzosen notiere aktuell nämlich am oberen Ende der Handelsspanne und könnte schon bald mit einem Kaufsignal glänzen.Seit Mai letzten Jahres stecke die Aktie von Air Liquide in einem intakten Abwärtstrend fest und sei von 115,50 auf ein Verlaufstief von 97,38 Euro Anfang dieses Jahres zurückgefallen. Nach einem dreifachen Test dieser Unterstützung habe sich inzwischen eine Seitwärtsbewegung mit einem oberen Widerstandsniveau um 103,80 Euro eingestellt. Zuletzt sei es jedoch schon einmal gelungen, den EMA 50 auf Tagesbasis zu überwinden und an die obere Handelsspanne anzusteigen.Doch noch müssten sich Marktteilnehmer ein klein wenig gedulden, bevor ein mittelfristiges Kaufsignal aufgestellt werde. Ein Ausbruch über die 200-Tage-Durchschnittslinie eröffne zwar Aufwärtspotenzial, jedoch nur bis zur maßgeblichen Abwärtstrendlinie. Aber schon dieser kleine Kursanstieg könne über ein entsprechend gehebeltes Zertifikat eine ordentliche Rendite einbringen und eigne sich hervorragend für den Aufbau von sehr kurzfristigen Long-Positionen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Air Liquide-Aktie: