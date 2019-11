Euronext Paris-Aktienkurs Air Liquide-Aktie:

Kurzprofil Air Liquide S.A.:



Air Liquide S.A. (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF) ist ein international präsenter Hersteller von Industriegasen und flüssigen Gasen für Anwendungen in der Medizin. Die Gase werden in der Öl- und Stahlverarbeitung, in der Papier- und Glasherstellung sowie im Gesundheitswesen sowie der Halbleiter- und der Photovoltaikindustrie verwendet. Air Liquide versorgt seine Kunden teilweise mit eigens installierten und gewarteten Pipelines und stellt darüber hinaus Antriebsgase für die Raumfahrt zur Verfügung. (26.11.2019/ac/a/a)

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Air Liquide-Aktienanalyse von Analysten Rikin Patel und Sebastian Bray von der Privatbank Berenberg:Rikin Patel und Sebastian Bray, Analysten der Privatbank Berenberg, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse das Anlagevotum für die Aktie des französischen Herstellers von Industriegasen Air Liquide S.A. (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF).Die zu Ende gehende Periode der Konsolidierung und Portfoliooptimierung habe dem Industriegasesektor eine Menge an zu investierendem Kapital beschert, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Branchenstudie. Dessen vernünftige Verwendung werde entscheidend sein, um nicht die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Vor diesem Hintergrund berge die Air Liquide-Aktie kurzfristige Risiken, auch wenn sie aktuell günstig bewertet sei.Rikin Patel und Sebastian Bray, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die Air Liquide-Aktie mit einem Kursziel von 125 Euro bestätigt. (Analyse vom 26.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Air Liquide-Aktie:121,75 EUR -0,57% (26.11.2019, 12:07)