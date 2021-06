Börse Frankfurt-Aktienkurs Air Berlin-Aktie:

0,0196 EUR -29,50% (15.06.2021, 11:47)



Tradegate-Aktienkurs Air Berlin-Aktie:

0,0228 EUR +0,88% (15.06.2021, 12:38)



ISIN Air Berlin-Aktie:

GB00B128C026



WKN Air Berlin-Aktie:

AB1000



Ticker-Symbol Air Berlin-Aktie:

AB1



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Air Berlin-Aktie:

AIBEF



Kurzprofil Air Berlin PLC:



Die Air Berlin PLC (ISIN: GB00B128C026, WKN: AB1000, Ticker-Symbol: AB1, NASDAQ OTC-Symbol: AIBEF) ist die juristische Obergesellschaft der airberlin group und wurde 2005 als Aktiengesellschaft nach britischem Vorbild in England und Wales gegründet. Der Sitz des Managements ist in Deutschlands Hauptstadt Berlin.



Zur airberlin group gehören neben der deutschen Fluggesellschaft Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG (airberlin) auch die österreichische Fluggesellschaft NIKI Luftfahrt GmbH (NIKI), die Schweizer Fluggesellschaft Belair Airlines AG (Belair Airlines), die Luftfahrtgesellschaft Walter mbH und die airberlin technik GmbH.



Am 15. August 2017 haben die AirBerlin PLC, die AirBerlin PLC & Co. Luftverkehrs KG sowie die airberlin technik GmbH Anträge auf Eröffnung von Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Das Amtsgericht Charlottenburg hat mit Beschlüssen vom gleichen Tag die vorläufige Eigenverwaltung angeordnet und Herrn Rechtsanwalt Prof. Dr. Lucas F. Flöther zum vorläufigen Sachwalter bestellt. (15.06.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Air Berlin-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Air Berlin PLC (ISIN: GB00B128C026, WKN: AB1000, Ticker-Symbol: AB1, NASDAQ OTC-Symbol: AIBEF) unter die Lupe.Alles habe angefangen mit GameStop und einer Mischung aus Nostalgie und Wut junger Anleger nach dem Motto: "Denen von der Wall Street zeigen wir es. Am Elend von GME darf keiner verdienen." Mittlerweile würden die Spekulationen am Aktienmarkt immer seltsamere Blüten treiben. Firmen, die im Konkursverfahren stecken würden, seien heiß begehrt.Im Russell 3000 gebe es 726 Unternehmen, deren Gewinne nicht die Zinszahlungen abdecken würden. Profi-Investoren würden von solchen Werten die Finger lassen, da der Zustand dieser Firmen in der Regel sehr übel sei. Doch die Reddit-Zocker würden munter zugreifen: Die Zombie-Aktien hätten seit Jahresanfang im Schnitt 30 Prozent zugelegt, während der Index lediglich 13 Prozent gewonnen habe.Laut "Bloomberg" hätten sich 41 der schwer angeschlagenen Firmen im Kurs sogar verdoppelt. Beispielhaft für die Zombie-Party sei die Kursexplosion von Medley Management. Die Aktie der Vermögensverwaltung, die im März Gläubigerschutz nach Chapter 11 beantragt habe, habe vor Kurzem einfach so 185 Prozent innerhalb von drei Tagen zugelegt.Die Aussicht auf eine Rettung von GTT Communications habe die Aktie um 70 Prozent nach oben getrieben. Die Zocker hätten sich auch nicht von den in solchen Fällen üblichen Warnungen vor Totalverlust abschrecken lassen.Im Pleitefall sei der Aktionär der letzte, der etwas bekomme - wenn überhaupt. Die Rettung einer insolventen Firma finde sehr selten statt. Jedem, der zockt, sollte klar sein, dass er mit dem Feuer spielt und dass sein eingesetztes Kapital ganz schnell für immer verloren sein kann, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Air Berlin-Aktie: