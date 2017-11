XETRA-Aktienkurs Air Berlin-Aktie:

0,058 EUR +13,73% (01.11.2017, 13:30)



Tradegate-Aktienkurs Air Berlin-Aktie:

0,06 EUR +25,00% (01.11.2017, 13:40)



ISIN Air Berlin-Aktie:

GB00B128C026



WKN Air Berlin-Aktie:

AB1000



Ticker-Symbol Air Berlin-Aktie:

AB1



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Air Berlin-Aktie:

AIBEF



Kurzprofil Air Berlin PLC:



Air Berlin PLC (ISIN: GB00B128C026, WKN: AB1000, Ticker-Symbol: AB1, NASDAQ OTC-Symbol: AIBEF) ist eines der führenden Luftfahrtunternehmen in Europa und fliegt im Jahr weltweit zu 150 Destinationen. Die zweitgrößte Fluggesellschaft Deutschlands beförderte im Jahr 2014 mehr als 31,7 Millionen Fluggäste. Durch die strategische Partnerschaft mit Etihad Airways, die zu 29,21 Prozent an Air Berlin beteiligt ist, und die Mitgliedschaft in der Luftfahrtallianz oneworld(R) verfügt Air Berlin über ein globales Streckennetz. topbonus, das Vielfliegerprogramm von Air Berlin, ist mit mehr als 3,5 Millionen Teilnehmern eines der führenden Programme Europas. Die Airline mit dem mehrfach ausgezeichneten Service bietet mit 20 Airlines weltweit Flüge unter gemeinsamer Flugnummer an. Die Flotte gehört zu den jüngsten und ökoeffizientesten in Europa. Air Berlin zählt zusammen mit weiteren Airlines zu den Etihad Airways Partners, einer neuen Marke, mit der Etihad seit Ende 2014 gemeinsame Aktivitäten verbindet. (01.11.2017/ac/a/nw)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Air Berlin-Aktie: Insolvenzverfahren eröffnet - AktiennewsAir Berlin (ISIN: GB00B128C026, WKN: AB1000, Ticker-Symbol: AB1, NASDAQ OTC-Symbol: AIBEF) hat heute die folgende Pressemitteilung veröffentlicht:Die Air Berlin Finance B.V. teilt mit, dass das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg heute die Insolvenzverfahren über das Vermögen der Air Berlin PLC sowie das Vermögen der Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG und das Vermögen der airberlin technik GmbH eröffnet und in allen drei Verfahren die Eigenverwaltung angeordnet hat.Mitteilende Person:Michelle Johnson, DirectorE-Mail: ir@airberlin.comDe entree 99 - 197,1101 HE Amsterdam, Niederlande WKN A1HGM3 (Wandelanleihe 2013), Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse; WKN A19DMC (Wandelanleihe 2017), Freiverkehr der Frankfurter WertpapierbörseBörsenplätze Air Berlin-Aktie: