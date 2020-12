Börsenplätze Ahold Delhaize-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ahold Delhaize-Aktie:

23,70 EUR +0,13 % (02.12.2020, 09:36)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Ahold Delhaize-Aktie:

23,69 EUR -0,25% (02.12.2020, 12:28)



ISIN Ahold Delhaize-Aktie:

NL0011794037



WKN Ahold Delhaize-Aktie:

A2ANT0



Ticker-Symbol Ahold Delhaize-Aktie:

AHOG



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Ahold Delhaize-Aktie:

AD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ahold Delhaize-Aktie:

AHODF



Kurzprofil Koninklijke Ahold Delhaize N.V.:



Ahold Delhaize N.V. (ISIN: NL0011794037, WKN: A2ANT0, Ticker-Symbol: AHOG, EN Amsterdam: AD, Nasdaq OTC-Symbol: AHODF) ist ein international tätiger niederländischer Einzelhandelskonzern. Ahold ist einer der weltweit größten Betreiber von Supermarktketten. Das Unternehmen bedient die Kunden direkt über regionale Supermärkte oder indirekt über seinen Foodservice. Ahold versorgt jede Woche über 40 Mio. Kunden aus 28 Ländern in allen Belangen rund um die Nahrungsaufnahme. (02.12.2020/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Ahold Delhaize-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Zienkowicz von der Nord LB:Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Einzelhandelssektor die Aktie des niederländischen Lebensmitteleinzelhändlerns Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (ISIN: NL0011794037, WKN: A2ANT0, Ticker-Symbol: AHOG, EN Amsterdam: AD, Nasdaq OTC-Symbol: AHODF) zu halten.Im Corona-Sommer habe der stationäre Einzelhandel im Zuge von Lockerungen die hohen Einbußen des ersten Halbjahres lediglich abmildern, jedoch nicht aufholen können. Die Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis) zu den deutschen Einzelhandelsumsätzen hätten im September insgesamt ein reales (preisbereinigtes) Wachstum um 6,5% Y/Y (-2,2% M/M) aufgewiesen. Weiter negativ seien die Untergruppen Kleidung (-7,3%) und der sonstige Einzelhandel (u.a. Waren-und Kaufhäuser, -9,9%) gewesen. Der Internet- und Versandhandel habe mit +21,2% das hohe Tempo der Vormonate gehalten. Nach neun Monaten habe der deutsche Einzelhandel einen realen Anstieg um 3,3% Y/Y verzeichnet. Der Textileinzelhandel (-23,5% Y/Y) sowie der sonstige Einzelhandel (-12,7% Y/Y) hätten die schwächste Entwicklung gezeigt. Der Internet- und Versandhandel habe in neun Monaten einen realen Zuwachs um 21,0% Y/Y erzielt. Überdurchschnittlich habe sich auch der Lebensmitteleinzelhandel (+5,3% Y/Y) entwickelt.In den USA hätten die Einzelhandelsumsätze im Oktober 0,3% über dem Vormonat gelegen. Gegenüber Oktober 2019 habe dies einem Anstieg um 5,7% entsprochen. Im Zeitraum von Januar bis Oktober habe der Zuwachs bei 2,8% Y/Y gelegen (Retail only, exkl. KFZ). Der Onlinehandel habe zweistellige Zuwächse verzeichnet (Nonstore retailers: +21,9% Y/Y), ebenso wie der Lebensmitteleinzelhandel (+12,0% Y/Y). Die Untergruppe Bekleidung habe nach zehn Monaten um 30,0% eingebüßt, Waren- und Kaufhäuser (Department stores) um 17,0%.Ahold Delhaize sei in den USA zweistellig gewachsen (Q3: +12,4%, flächenbereinigt), online sei dort das Wachstum noch stärker ausgefallen (Q3: +114,7%, Q2 +126,8%). Allerdings habe die Vergleichsbasis mit einem Anteil von 4,6% am regionalen Umsatz noch deutlich unter dem Wert in Europa gelegen.Alexander Zienkowicz, Analyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Ahold Delhaize-Aktie mit dem Votum "halten". Das Kursziel laute EUR 21,50. (Analyse vom 02.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Ahold Delhaize N.V.": Keine vorhanden.