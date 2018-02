Xetra-Aktienkurs Ahold Delhaize-Aktie:

18,452 EUR +2,84% (28.02.2018, 13:12)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Ahold Delhaize-Aktie:

18,518 EUR +3,11% (28.02.2018, 15:12)



ISIN Ahold Delhaize-Aktie:

NL0011794037



WKN Ahold Delhaize-Aktie:

A2ANT0



Ticker-Symbol Ahold Delhaize-Aktie:

AHOG



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Ahold Delhaize-Aktie:

AD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ahold Delhaize-Aktie:

AHODF



Kurzprofil Koninklijke Ahold Delhaize N.V.:



Ahold Delhaize N.V. (ISIN: NL0011794037, WKN: A2ANT0, Ticker-Symbol: AHOG, EN Amsterdam: AD, Nasdaq OTC-Symbol: AHODF) ist ein international tätiger niederländischer Einzelhandelskonzern. Ahold ist einer der weltweit größten Betreiber von Supermarktketten. Das Unternehmen bedient die Kunden direkt über regionale Supermärkte oder indirekt über seinen Foodservice. Ahold versorgt jede Woche über 40 Mio. Kunden aus 28 Ländern in allen Belangen rund um die Nahrungsaufnahme. (28.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ahold Delhaize-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des niederländischen Lebensmitteleinzelhändlerns Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (ISIN: NL0011794037, WKN: A2ANT0, Ticker-Symbol: AHOG, EN Amsterdam: AD, Nasdaq OTC-Symbol: AHODF).Die endgültigen Umsatzzahlen zum Q4/2017 hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen. Das erstmals veröffentlichte bereinigte operative Ergebnis (pro-forma) habe zwar unter der Analystenprognose, jedoch im Rahmen des Marktkonsenses gelegen. Hierbei hätten u.a. geringere operative Aufwendungen für eine positive Margenentwicklung gesorgt. Das Nettoergebnis (IFRS) habe bei weggefallenen Einmalbelastungen aus dem Vorjahr und einer geringeren Steuerquote deutlich die Erwartungen übertroffen. In 2017 habe Ahold Delhaize die Guidance für die bereinigte operative Marge getroffen. Für 2018 habe der Einzelhandelskonzern keinen konkreten Ausblick gegeben, rechne u.a. aber mit einer Steuerquote im unteren 20%-Bereich.Der niederländische Titel habe mit einem Kursanstieg auf die Zahlenbekanntgabe reagiert (28.02.; 11:00 Uhr: +3%).Positiv sehe Cherdron u.a. die Margensteigerungen sowie die höher als erwarteten Synergieeinsparungen. Künftig sollte Ahold Delhaize vom Ausbau des digitalen Geschäftsmodells u.a. mit personalisiertem Einkaufen profitieren. Kritisch sehe die Analystin jedoch weiterhin das wettbewerbsintensive Marktumfeld (vor allem in den USA). Das laufende Aktienrückkaufprogramm sollte die Aktie vor nachhaltigen Rücksetzern schützen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ahold Delhaize-Aktie: