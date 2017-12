Weitere Suchergebnisse zu "Sojabohnen CBOT Rolling":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Auch wenn es inzwischen in einigen Teilen Argentiniens geregnet hat und auch in Brasilien die Bedingungen für die jungen Pflanzen insgesamt befriedigend sind, stützt die Angst vor den Folgen der Trockenheit die Mais- und Sojabohnenpreise, so die Analysten der Commerzbank.



Sojabohnen hätten in Chicago wieder die Marke von 1.000 US-Cents je Scheffel genommen. In Argentinien könnte die Hoffnung einer 2017/18 ähnlich hohen Sojabohnenernte wie zuletzt enttäuscht werden. In Brasilien werde sowieso schon mit einem Rückgang vom Rekord des Vorjahres gerechnet. Das US-Landwirtschaftsministerium prognostiziere ein Minus von 5%. Am Freitag habe sich die brasilianische Beratungsfirma Safras&Mercado mit einer Schätzung von rund minus 17% gemeldet, da sie eine niedrigere Fläche ansetze. Hinzu kämen niedrigere Erträge. In Brasilien nähere sich die Sojabohnenaussaat ihrem Ende, in Argentinien sei noch nicht einmal die Hälfte ausgebracht. Genauso wie bei der Maisaussaat habe dort die Trockenheit zu Aussaatverzögerungen geführt.



Die EU-Kommission habe ihre EU-Ernteschätzungen 2017/18 aktualisiert. Sie habe die verwertbare Weichweizenmenge leicht auf 142,5 Mio. Tonnen angehoben, habe aber die erwarteten Exporte bei 27 Mio. Tonnen unverändert gelassen. Kräftiger falle der Anstieg ihrer Prognose für die Maisernte aus: Sie werde um über 6% auf 62,2 Mio. Tonnen angehoben. Damit läge sie nur noch marginal unter dem Vorjahr, aber noch immer leicht unter dem 5-Jahresdurchschnitt. Zudem sollten EU-weit 21,7 Mio. Tonnen Raps geerntet worden sein (bisherige Schätzung 22,3 Mio. Tonnen). (04.12.2017/ac/a/m)