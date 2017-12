Weitere Suchergebnisse zu "Kakao NYBOT Rolling":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Internationale Kakaoorganisation ICCO hat in ihrem gestern veröffentlichten Quartalsbericht nochmals leichte Revisionen für das abgelaufene Erntejahr 2016/17 vorgenommen, so die Analysten der Commerzbank.



Die weltweite Kakaoproduktion sei um 33 Tsd. Tonnen nach oben revidiert worden. Grund hierfür seien höhere Anlieferungen in den beiden wichtigsten Produzentenländern Elfenbeinküste und Ghana sowie eine höhere Produktion in einigen kleineren Produzentenländern gewesen. Die weltweite Kakaoverarbeitung sei sogar um 69 Tsd. Tonnen nach oben revidiert worden, weil insbesondere in der Elfenbeinküste und in Indonesien mehr Kakao verarbeitet worden sei als bislang von der ICCO unterstellt. Der erwartete globale Angebotsüberschuss sinke daraufhin um 36 Tsd. gegenüber der bisherigen Schätzung auf 335 Tsd. Tonnen. Dies würde aber noch immer ein Rekordniveau bedeuten.



Das Angebotsdefizit im Kakaojahr 2015/16 sei dagegen leicht auf 174 Tsd. Tonnen nach unten revidiert worden. Für das laufende Erntejahr 2017/18 habe die ICCO noch keine Angaben gemacht. Erste offizielle Schätzungen gebe es im nächsten Quartalsbericht in drei Monaten. Industrievertreter würden mit einem Angebotsüberschuss von weniger als 100 Tsd. Tonnen rechnen. Der Rückgang des Kakaopreises gestern um 2,7% auf 2.049 USD je Tonne dürfte auf die aktuell hohen Anlieferungen in der Elfenbeinküste und die damit verbundene Erwartung einer guten Haupternte im weltgrößten Produzentenland zurückzuführen sein. (01.12.2017/ac/a/m)