Tradegate-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

34,93 Euro +0,56% (19.02.2018, 14:33)



TSE-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

USD 54,12 -3,86% (16.02.2018)



ISIN Agnico-Eagle Mines-Aktie:

CA0084741085



WKN Agnico-Eagle Mines-Aktie:

860325



Ticker-Symbol Agnico-Eagle Mines-Aktie Deutschland:

AE9



TSE Ticker Symbol Agnico-Eagle Mines-Aktie: AEM



Kurzprofil Agnico-Eagle Mines Ltd.:



Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, TSE-Symbol: AEM) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Minenaktivitäten in Quebec, Nordmexiko und in Finnland. Im Juni wurde gemeinsam mit Yamana Gold Osisko Mining übernommen, womit Agnico-Eagle Mines nun eine 50%ige Beteiligung hält.



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Agnico-Eagle Mines-Aktienanalyse des Analysten Tony Lesiak von Canaccord Genuity:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Tony Lesiak vom Investmenthaus Canaccord Genuity die Aktien von Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, TSE-Symbol: AEM) weiterhin zum Kauf.Agnico-Eagle Mines Ltd. habe unter operativen Gesichtspunkten erneut ein starkes Quartal hinter sich, auch wenn es auf sequenzieller Basis schwächer gewesen sei als angenommen. Der Mehrjahresausblick habe die Erwartungen ebenfalls leicht verfehlt. Die Produktionsanstiege in 2018 und 2019 würden geringer und die Kosten höher ausfallen als prognostiziert.2018 dürfte der Kapitalabfluss seinen Höhepunkt haben. Das Management plane für Mitte 2019 die Rückkehr zu einem positiven Free Cash flow. Die Nettoverschuldung dürfte nicht mehr in der typischerweise konservativen Komfortzone von Agnico-Eagle Mines liegen, sei aber dennoch gut beherrschbar.Analyst Tony Lesiak weist darauf hin, dass Agnico-Eagle Mines weiterhin für den Qualitätsstandard im Goldsektor steht. Das Wachstumsprofil sei branchenweit führend.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Agnico-Eagle Mines-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:34,63 Euro +0,43% (19.02.2018, 14:15)