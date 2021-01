Tradegate-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

59,87 EUR -2,46% (05.01.2021, 16:52)



NYSE-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

73,33 USD -2,46% (05.01.2021, 16:55)



TSE-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

93,40 CAD -2,92% (05.01.2021, 16:55)



ISIN Agnico-Eagle Mines-Aktie:

CA0084741085



WKN Agnico-Eagle Mines-Aktie:

860325



Ticker-Symbol Agnico-Eagle Mines-Aktie Deutschland:

AE9



TSE Ticker Symbol Agnico-Eagle Mines-Aktie: AEM



Kurzprofil Agnico-Eagle Mines Ltd.:



Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, TSE-Symbol: AEM) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Minenaktivitäten in Quebec, Nordmexiko und in Finnland. Im Juni wurde gemeinsam mit Yamana Gold Osisko Mining übernommen, womit Agnico-Eagle Mines nun eine 50%-ige Beteiligung hält. (05.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Agnico-Eagle Mines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, TSE-Symbol: AEM) unter die Lupe.Der Goldpreis könne sich aktuell gut behaupten und auch Silber notiere im Plus. Das Gros der Minenaktien nehme sich allerdings nach der furiosen Rally von gestern eine Verschnaufpause. Eine Aktie steche aber heraus: TMAC Resources. Für dieses Unternehmen gebe es eine Übernahmeofferte eines Majors.Agnico-Eagle Mines biete 2,20 CAD (Kanadische Dollar) je TMAC-Aktie. Damit werde TMAC mit rund 286 Mio. CAD bewertet. Soweit, so gut. Das Ganze habe jedoch eine Vorgeschichte: Eigentlich habe der chinesische Konzern Shandong TMAC übernehmen wollen und vor Monaten bereits eine Offerte über 1,75 CAD abgegeben. Doch dann sei das Veto von staatlicher Seite gekommen. Kanada habe eine Übernahme abgelehnt. Das sei gerade einmal zwei Wochen her. Und jetze komme Agnico-Eagle Mines, biete mehr und werde mit seinem Gebot aller Voraussicht nach erfolgreich sein. Konkurrenz seitens Chinas müsse man nun nicht mehr fürchten.Erstaunlich sei, dass Agnico-Eagle Mines deutlich mehr biete als einst Shandong. Die Hop Bay Mine von TMAC sei ein Problemprojekt. Das liege sicherlich daran, dass TMAC eigentlich ständig etwas unterkapitalisiert gewesen sei und die Mine nie so zum Laufen gebracht habe, wie es in den Studien prognostiziert gewesen sei. Vorteil von Agnico-Eagle Mines: Der kanadische Konzern habe Geld und Erfahrung in der kanadischen Arktis. Von daher sollte es Agnico-Eagle Mines gelingen, das Projekt so auszustatten, dass Hope Bay (ein ehemaliges Newmont-Projekt) zu einem Erfolg werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Agnico-Eagle Mines-Aktie: