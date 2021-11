NYSE-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, TSE-Symbol: AEM) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Minenaktivitäten in Quebec, Nordmexiko und in Finnland. Im Juni wurde gemeinsam mit Yamana Gold Osisko Mining übernommen, womit Agnico-Eagle Mines nun eine 50%-ige Beteiligung hält. (02.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Agnico-Eagle Mines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Goldminen-Betreibers Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, TSE-Symbol: AEM) unter die Lupe.Die Performance der Minen des kanadischen Unternehmens sei im abgelaufenen Quartal sehr in Ordnung gewesen. Agnico-Eagle Mines werde sich durch die sehr sinnvolle Übernahme von Kirkland Lake Gold jedoch zu einem neuen Konzern wandeln. Und diese Wandlung werde die Zahlen für das laufende Jahr beeinflussen. Die Übernahme von Kirkland Lake Gold könnte daher kurzfristig eventuell für Verkaufsdruck sorgen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.11.2021)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:44,99 EUR -1,83% (02.11.2021, 19:53)