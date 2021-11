NYSE-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

ISIN Agnico-Eagle Mines-Aktie:

CA0084741085



WKN Agnico-Eagle Mines-Aktie:

860325



Ticker-Symbol Agnico-Eagle Mines-Aktie Deutschland:

AE9



TSE Ticker Symbol Agnico-Eagle Mines-Aktie: AEM



Kurzprofil Agnico-Eagle Mines Ltd.:



Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, TSE-Symbol: AEM) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Minenaktivitäten in Quebec, Nordmexiko und in Finnland. Im Juni wurde gemeinsam mit Yamana Gold Osisko Mining übernommen, womit Agnico-Eagle Mines nun eine 50%-ige Beteiligung hält. (25.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Agnico-Eagle Mines-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Goldminen-Betreibers Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, TSE-Symbol: AEM) unter die Lupe.Die Fusion von Agnico-Eagle Mines mit Kirkland Lake Gold nehme weiter Form an. Zwei Beratungsunternehmen, die die Großaktionäre der beiden Unternehmen beraten würden, hätten nun grünes Licht für die Transaktion gegeben. Demnach sei der Zusammenschluss absolut sinnvoll. In der Kursentwicklung der Agnico-Eagle Mines-Aktie spiegele sich das aber keineswegs wider. Das Papier des kanadischen Goldminen-Betreibers befinde sich in einem Abwärtstrend und falle nun sogar immer tiefer, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 24.11.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Silver Lake Resources, Zacatecas Silver.Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Agnico-Eagle Mines-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:46,24 EUR +0,24% (25.11.2021, 18:34)