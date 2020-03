Tradegate-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

34,23 EUR +2,62% (19.03.2020, 16:26)



NYSE-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

36,49 USD +0,36% (19.03.2020, 16:21)



TSE-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

52,89 CAD +1,93% (19.03.2020, 16:19)



ISIN Agnico-Eagle Mines-Aktie:

CA0084741085



WKN Agnico-Eagle Mines-Aktie:

860325



Ticker-Symbol Agnico-Eagle Mines-Aktie Deutschland:

AE9



TSE Ticker Symbol Agnico-Eagle Mines-Aktie: AEM



Kurzprofil Agnico-Eagle Mines Ltd.:



Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, TSE-Symbol: AEM) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Minenaktivitäten in Quebec, Nordmexiko und in Finnland. Im Juni wurde gemeinsam mit Yamana Gold Osisko Mining übernommen, womit Agnico-Eagle Mines nun eine 50%-ige Beteiligung hält. (19.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Agnico-Eagle Mines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadische Goldproduzenten Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, TSE-Symbol: AEM) unter die Lupe.Der Goldpreis pendle um das Niveau des Vortages. Die Minen allerdings seien größtenteils gefangen im Bann der großen Goldminen-ETFs, die zum Spielball einiger Spekulanten geworden seien. Die hoch gewichteten Werte wie Newmont Goldcorp und Barrick Gold würden daher auch enorme Schwankungen erfahren - je nachdem ob die ETFs gerade hoch- oder abverkauft würden. Bei McEwen Mining sei der COO in die Wüste geschickt worden - mit wenigen Worten.So kurz sei eine Mitteilung zur Entlassung eines COO, also eines Chief Operation Officers, wohl noch nie wie bei McEwen Mining gewesen. "McEwen Mining today announced that Chris Stewart has left his position as President and Chief Operating Officer of the Company. His responsibilities will be assigned to other members of the management team." Also: McEwen Mining gebe bekannt, dass Chris Steward die Position des COO und die des Präsidenten der Firma verlassen habe. Sein Aufgabenbereich werde von anderen Mitgliedern des Teams wahrgenommen.Keine Worte des Dankes, keine guten Wünsche für die Zukunft. Es scheine hinter den Kulissen gewaltig zu rumoren. Kein Wunder, sehe man sich die Performance der Aktie an. Zudem seien zahlreiche Projekte - Gold Bar oder auch Black Fox - sicher nicht dort, wo Rob McEwen die Projekte gerne sehen würde. Nach zahlreichen Kapitalerhöhungen stehe McEwen deutlich unter Druck. Auf dem aktuellen Niveau dürfte es schwierig werden, noch einmal Geld aufzunehmen. Dies würde zu einer großen Verwässerung führen.Die Aktie von Agnico stehe unter Druck und nähere sich dem Niveau von Anfang 2016. Das Papier wird langsam für Schnäppchenjäger interessant, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Agnico-Eagle Mines-Aktie: