NYSE Ticker Symbol Agnico-Eagle Mines-Aktie: AEM



Kurzprofil Agnico-Eagle Mines Ltd.:



Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, NYSE-Symbol: AEM) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Minenaktivitäten in Quebec, Nordmexiko und in Finnland. Im Juni wurde gemeinsam mit Yamana Gold Osisko Mining übernommen, womit Agnico-Eagle Mines nun eine 50%ige Beteiligung hält.



Zürich (www.aktiencheck.de) - Agnico-Eagle Mines-Aktienanalyse von Analystin Anita Soni von der Credit Suisse:Anita Soni, Analystin bei der Credit Suisse, äußert hinsichtlich den Aktien von Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, NYSE-Symbol: AEM) weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Edelmetallsektor sehen sich die Analysten der Credit Suisse mit ihren Projektionen für das erste Quartal vielfach unterhalb der Konsenserwartungen. Der Winter in Kanada sei beispielsweise besonders hart gewesen. Bei den Gesamtkosten (AISC) könnte es bei den einzelnen Unternehmen zu erheblichen Abweichungen kommen.Das Kursziel für die Aktien von Agnico-Eagle Mines Ltd. sei von 60,50 auf 59,00 USD reduziert worden. Das starke Produktionsprofil und der Hochlauf des Nunavut-Projekts würden den Titel aber zu einem Top Pick machen, so die Analystin Anita Soni.In ihrer Agnico-Eagle Mines-Aktienanalyse bestätigen die Analysten der Credit Suisse das Votum "outperform" ein.Börsenplätze Agnico-Eagle Mines-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:35,31 Euro -0,11% (25.04.2018, 13:57)