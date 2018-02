Tradegate-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

Kurzprofil Agnico-Eagle Mines Ltd.:



Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, TSE-Symbol: AEM) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Minenaktivitäten in Quebec, Nordmexiko und in Finnland. Im Juni wurde gemeinsam mit Yamana Gold Osisko Mining übernommen, womit Agnico-Eagle Mines nun eine 50%ige Beteiligung hält.

Montreal (www.aktiencheck.de) - Agnico-Eagle Mines-Aktienanalyse des Analysten Mike Parkin von National Bank Financial:In einer Aktienanalyse äußert Analyst Mike Parkin vom Investmenthaus National Bank Financial in Bezug auf die Aktien von Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, TSE-Symbol: AEM) nur noch die Erwartung einer sektorkonformen Entwicklung des Aktienkurses.Die Analysten von National Bank Financial konstatieren, dass es sich bei Agnico-Eagle Mines Ltd. um ein Unternehmen von hoher Qualität handelt. Im Verlauf von 2018 könnten sich bei dem Titel auch Einstiegsgelegenheiten ergeben.Allerdings befürchtet Analyst Mike Parkin, dass die Expansion in 2018 kapitalintensiver ausfallen könnte als bislang angenommen. Im Zuge einer Senkung der Prognosen sei das Kursziel für die Agnico-Eagle Mines-Aktie von 70,00 auf 63,00 CAD nach unten angepasst worden.In ihrer Agnico-Eagle Mines-Aktienanalyse stufen die Analysten von National Bank Financial den Titel von "outperform" auf "sector perform" zurück.Börsenplätze Agnico-Eagle Mines-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:34,63 Euro +0,43% (19.02.2018, 11:53)