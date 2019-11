Tradegate-Aktienkurs Agfa-Gevaert-Aktie:

Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Agfa-Gevaert-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Wo der Finanzinvestor Active Ownership Gruppe (AOC) auftaucht, bleibt meist kein Stein mehr auf dem anderen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zur Aktie von Agfa-Gevaert N.V. (ISIN: BE0003755692, WKN: 920872, Ticker-Symbol: AGE, EN Brüssel: AGFB).AOC sei eine unabhängige, eigentümergeführte Beteiligungsgesellschaft, die signifikante Anteile an mittelständischen, börsennotierten, unterbewerteten Unternehmen in der DACH-Region und Skandinavien erwerbe. "Nach dem Anteilserwerb setzt sich AOC dafür ein, den Unternehmenswert aktiv zu steigern, indem wir die Umsetzung von operativen, strategischen und strukturellen Verbesserungen fördern", umschreibe der Investor seine Strategie. Das sei noch harmlos ausgedrückt. AOC sei bekannt dafür, beharrlich auf tief greifende Änderungen in der Strategie zu drängen. Dabei würden AOC-Vertreter mitunter auch in den Aufsichtsrat einziehen. Nicht selten würden die Maßnahmen am Ende in einem Verkauf der gesamten Gesellschaft wie etwa bei STADA 2017 und jüngst bei PNE oder zumindest von Unternehmensteilen resultieren.Vor diesem Hintergrund könnte es bei Agfa demnächst spannend werden. Denn der belgische Konzern habe auch auf Druck von AOC die Weichen für einen Verkauf der Healthcare-IT-Sparte gestellt. 2018 habe dieser Bereich mehr als 40 Prozent zum Konzernumsatz von 2,25 Mrd. Euro beigetragen. Interessenten solle es mehrere geben. Zu erwarten sei, dass Wettbewerber wie der KIS-Hersteller Compugroup erneut anklopfen würden. Aber auch große Investoren würden mitmischen.Die Agfa-Gevaert-Aktie ist drauf und dran, aus dem langjährigen Abwärtstrend nach oben auszubrechen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 44/2019)Börsenplätze Agfa-Gevaert-Aktie: