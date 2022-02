Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Affirm-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Affirm-Aktie:

61,00 EUR -6,73% (10.02.2022, 20:50)



NASDAQ-Aktienkurs Affirm-Aktie:

82,08 EUR +9,91% (10.02.2022, 20:39)



ISIN Affirm-Aktie:

US00827B1061



WKN Affirm-Aktie:

A2QL1G



Ticker-Symbol Affirm-Aktie:

78P



NASDAQ-Symbol Affirm-Aktie:

AFRM



Kurzprofil Affirm Holdings Inc.:



Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker-Symbol: 78P, NASDAQ-Ticker-Symbol: AFRM) mit Sitz in San Fransisco im US-Bundesstaat Kalifornien bietet eine Plattform für digitalen und mobilen Handel. Das technologiegestützte Zahlungsnetzwerk des Unternehmens und seine Partnerschaft mit einer Bank ermöglicht es Verbrauchern, einen Kauf im Laufe der Zeit zu bezahlen. (10.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Affirm-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker-Symbol: 78P, NASDAQ-Ticker-Symbol: AFRM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Buy-Now-Pay-Later-Anbieters Affirm vollführe am Donnerstag wilde Kursschwünge, nachdem die für den Abend zur Veröffentlichung anstehenden Q4-Zahlen via Twitter vorab bekannt geworden seien. Doch es gebe einen Haken.Eigentlich sollte Affirm Holdings seine Geschäftszahlen erst nach Handelsende in New York veröffentlichen, doch Screenshots des Twitter-Accounts des Unternehmens würden darauf hindeuten, dass die Zahlen vorab veröffentlicht worden seien.In der Folgezeit sei der Kurs wild ausgeschlagen und die Aktie, die bis zu dem Zwischenfall rund vier Prozent im Plus notiert habe, sei binnen Minuten auf Plus 12 Prozent geklettert. Anschließend sei der Kurs unter das Ausgangsniveau zurückgesackt.Der Haken: Unter den Marktteilnehmern sei unklar, ob es sich bei den Screenshots tatsächlich um eine versehentlich zu früh veröffentlichte offizielle Meldung handle, oder um einen Fake.Erweise sich die Meldung als zutreffend, werde Affirm nach Handelsende starke Geschäftszahlen und einen Anstieg beim GMV von 115 Prozent melden. Die Zahl der Transaktionen wäre demnach um 218 Prozent gestiegen, die der aktiven Nutzer um 150 Prozent. Alle Were würden deutlich höher ausfallen als von Analysten im Vorfeld prognostiziert.DER AKTIONÄR habe Affirm vor einiger Zeit zum Kauf empfohlen, jedoch sei der Titel ausgestoppt worden. BNPL sei ein spannendes Geschäftsfeld mit guten Wachstumsaussichten und Affirm verfüge dank einer Kooperation mit Amazon über eine gute Marktstellung. Dennoch habe die Aktie in den letzten Monaten stark an Wert eingebüßt. Sollte sich der Tweet als echt erweisen, könnte das die Trendwende einleiten, so Martin Weiß von "Der Aktionär" zur Affirm-Aktie. (Analyse vom 10.02.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Affirm Holdings.