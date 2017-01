Berlin (www.aktiencheck.de) - AfD-Vorstandsmitglied Georg Pazderski hat die Forderung von Innenminister de Maizière nach einem stärkeren Staat kommentiert. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Alternative für Deutschland (AfD):Jedoch leidet die CDU nach wie vor an einem enormen Glaubwürdigkeitsverlust: Zu viel hat sie in den letzten Jahren versprochen und nichts ist passiert. Entweder ist sie vor der SPD eingeknickt oder Frau Merkel selbst hat alle Maßnahmen, die dazu dienten, Deutschland ansatzweise sicherer zu machen, unter den ‚Wir schaffen das‘-Teppich gekehrt.Die AfD hat schon vor mehr als einem halben Jahr zentrale Abschiebezentren gefordert, um die enorm hohen Kosten der Abschiebungen zu minimieren und eine effizientere Ausweisung zu ermöglichen. Die AfD hat schon vor mehr als einem Jahr eine zentrale Bundespolizei mit erweiterten, länderübergreifenden Kompetenzen gefordert, um Asylbetrug und Terror besser bekämpfen zu können. Was de Maizière jetzt plant, ist AfD-light plus rotgrüner Hemmschuh. Mit Frau Merkel in der CDU und der großen Koalition in der Regierung wird Deutschland niemals sicherer." (03.01.2017/ac/a/m)