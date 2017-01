Berlin (www.aktiencheck.de) - Der stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende, Alexander Gauland, hat die ersten Amtshandlungen des neuen amerikanischen Präsidenten, Donald Trump, kommentiert. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Alternative für Deutschland (AfD):Besonders in der deutschen Medienlandschaft, wurde Trumps Vorhaben zuvor belächelt, nicht ernstgenommen und als Wahlkampfgetöse abgetan. Das ist auch nicht ganz unverständlich, denn hierzulande sind wir leider daran gewöhnt, dass Politiker schon sehr viel kleinere Wahlversprechen, kurz nach der Wahl bereits bei den Koalitionsverhandlungen wieder vergessen haben.Man muss Trump nicht mögen und ob seine Maßnahmen und Vorhaben richtig sind, lässt sich heute noch nicht abschließend beurteilen. Eines steht aber fest: Trump ist ehrlich. Er tut bislang, was er versprochen hat. Davon könnten sich die etablierten Politiker in Deutschland ruhig eine Scheibe abschneiden. Diese nämlich sagen weder, was sie tun, noch tun sie, was sie sagen." (27.01.2017/ac/a/m)