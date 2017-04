Magdeburg (www.aktiencheck.de) - Bei einem Terroranschlag gestern in Sankt Petersburg wurden 14 Menschen getötet, über vierzig wurden zum Teil schwer verletzt, so die Alternative für Deutschland (AfD) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Am Montagnachmittag hatte ein islamistischer Attentäter in der Sankt Petersburger U-Bahn offenbar eine Bombe gezündet. Dazu erklärt André Poggenburg, Landes- und Fraktionsvorsitzender der AfD in Sachsen-Anhalt und Mitglied im AfD-Bundesvorstand:



"Wir verurteilen den islamistischen Terrorakt in Sankt Petersburg. Wir sprechen den Opfern und Hinterbliebenen unser Mitgefühl aus. Den Russen sei versichert: Dieser Anschlag trifft uns genauso, wie die islamistischen Anschläge in Brüssel, Paris, Berlin und London. Denn es ist ein Anschlag gegen die gesamte abendländische Welt. Im Kampf gegen den islamistischen Terror stehen wir an der Seite des russischen Volkes. Heute sollte deshalb das Brandenburger Tor in den russischen Nationalfarben beleuchtet werden." (Pressemitteilung vom 04.04.2017) (05.04.2017/ac/a/m)





