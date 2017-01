Berlin (www.aktiencheck.de) - Der AfD-Vorsitzende, Jörg Meuthen, hat die Äußerungen von Vertretern der Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft über die AfD kommentiert. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Alternative für Deutschland (AfD):Beleidigende, gering schätzende Meinungen anderen Ländern gegenüber stünden den Erfolgsaussichten der deutschen Wirtschaft diametral entgegen, sagt Kramer. Das finden wir auch und fordern deshalb ein Ende der aggressiven Sanktionspolitik gegenüber Russland. Diese schadet in der Tat der deutschen Wirtschaft. Die Russland-Sanktionen haben bisher in Deutschland 97.000 Arbeitsplätze vernichtet. Zudem mussten deutsche Unternehmen Exportausfälle von 6 Milliarden Euro hinnehmen. Hier wären die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft gefordert.Statt sich mit plumpem AfD-Bashing bei der etablierten Politik einzuschmeicheln, sollten sie die Interessen ihrer Mitglieder wieder in den Vordergrund stellen. Mit unsachlicher Kritik an einer unbequemen Opposition wird offenbar versucht, Pluspunkte bei der Regierung zu sammeln, nach dem Prinzip: Eine Hand wäscht die andere. Anstatt sich parteipolitisch instrumentalisieren zu lassen, wären die Wirtschaftsverbände gut beraten, sich besser mit den inhaltlichen Forderungen der AfD auseinanderzusetzen und das Gespräch zu suchen." (31.01.2017/ac/a/m)