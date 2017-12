NYSE-Aktienkurs Aetna-Aktie:

181,31 USD +0,63% (01.12.2017, 22:01)



ISIN Aetna-Aktie:

US00817Y1082



WKN Aetna-Aktie:

602155



Ticker-Symbol Aetna-Aktie:

HE8



Kurzprofil Aetna:



Aetna (ISIN: US00817Y1082, WKN: 602155, Ticker-Symbol: HE8) ist einer der führenden Anbieter von diversifizierten Gesundheitsleistungen in den USA. Das Unternehmen mit Sitz in Hartford (US-Bundesstaat Connecticut) bietet eine breite Auswahl an traditionellen, freiwilligen und verbraucherbezogenen Krankenversicherungsprodukten und damit verbundenen Dienstleistungen an, einschließlich Kranken-, Pharmazie-, Zahn-, Verhaltensstörungs-, Gruppen-Leben- und Erwerbsunfähigkeitsversicherungen, medizinisches Management, Medicaid-Gesundheitsmanagementdienste, Medicare-Ergänzungen, Arbeiterunfallverwaltungsdienstleistungen und Gesundheitsinformationstechnologie. Zu den Kunden gehören Arbeitgeber, Einzelpersonen, Studenten, Teilzeitarbeiter und staatlich geförderte Programme. (04.12.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aetna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Krankenversicherers Aetna (ISIN: US00817Y1082, WKN: 602155, Ticker-Symbol: HE8) unter die Lupe.Die Drogerie- und Pharmakette CVS Health wolle Aetna für 69 Mrd. USD exklusive Schulden übernehmen. Damit würden sich die Konzerne gegen den steigenden Wettbewerbsdruck wappnen. Denn mittlerweile erwäge auch der Online-Gigant Amazon.com den Einstieg in den Handel mit Medikamenten und droheden Markt kräftig aufzumischen.Gut möglich, dass CVS Health mit der Übernahme von Aetna eine Kettenreaktion auslöse und weitere Firmen im Gesundheitssektor für Akquisitionen mobilisiere. Gerade Pharmaunternehmen würden unter auslaufenden Patenten und damit verbundenen Umsatzeinbußen leiden. Mit Zukäufen könne dieser Entwicklung entgegengewirkt werden. Sowohl die Aktie von CVS Health als auch die von Aetna eigne sich aktuell nicht als Investment, so Michael Doepke, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.12.2017)Tradegate-Aktienkurs Aetna-Aktie:160,00 EUR +4,93% (04.12.2017, 12:43)