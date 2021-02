Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Adyen N.V.:



Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, EN Amsterdam: ADYEN) wurde 2006 von einer Gruppe von Unternehmern, darunter Pieter van der Does und Arnout Schuijff, gegründet. Zwischen veralteten Systemen und Patchwork-Anbietern in der damals bestehenden Payment-Landschaft sahen sie eine neue Geschäftsmöglichkeit. Mit dem Ziel, Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen, nahmen sich die beiden Gründer die Konzeption einer Plattform vor, welche die sich stets wandelnden Anforderungen der schnell wachsenden globalen Unternehmen von heute erfüllen sollte.



Das Gründerteam nannte das Unternehmen Adyen, was auf Surinamisch so viel wie "Von vorne beginnen" bedeutet. Man konzentrierte sich auf die Konzeption einer modernen Infrastruktur, direkt verbunden mit Kartennetzwerken und lokalen Zahlungsmethoden auf der ganzen Welt, was für einen einheitlichen Handel, dem Unified Commerce, sorgen und den Händlern Insights zu ihren Käufern liefern sollte. Durch die Adyen-Plattform erhielten Unternehmen die Möglichkeit, über ein einheitliches System Zahlungen sowohl online, mobil als auch am Point-of-Sale entgegenzunehmen und den eigenen Umsatz zu steigern. Adyens Händlerportfolio umfasst Uber, Netflix, Facebook, Spotify, Etsy, Vodafone, Sephora, Tory Burch, L'Oréal und booking.com. (11.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adyen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des niederländischen Zahlungsabwicklers Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, EN Amsterdam: ADYEN) unter die Lupe.Der niederländische Zahlungsabwickler Adyen habe am Mittwoch bullenstarke Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr präsentiert. Die Aktie habe daraufhin neue Höchststände markiert. Wie es von hier aus weitergehe, daran würden sich allerdings die Geister scheiden.Die Resultate seien stark ausgefallen und er erkenne die Qualität der Geschäfte an, habe Analyst Robert Lamb von der Citigroup in einer aktuellen Studie geschrieben. Der Aktienkurs preise inzwischen aber schon übertrieben hohe längerfristige Umsatz- und Margenerwartungen ein.Daher halte der Experte trotz starker Zahlen an seiner Verkaufsempfehlung für die Adyen-Aktie fest. Sein Kursziel erhöhe er zwar von 1.470 auf 1.605 Euro. Ausgehend vom jüngsten Allzeithoch signalisiere er damit aber trotzdem rund 26 Prozent Rückschlagrisiko.Ähnlich sehe das Analyst James Goodman von der Investmentbank Barclays. Er äußere sich durchaus beeindruckt von den Zahlen, die Adyen am Mittwoch präsentiert habe. Auf dem aktuellen Niveau sei seiner Einschätzung nach aber inzwischen alles Positive im Kurs eingepreist - und zwar auf Sicht von mindestens zehn Jahren.J.P. Morgan-Analyst Sandeep Deshpande sehe diese Gefahr indes nicht. Er lobe das beschleunigte Wachstum im Schlussquartal und die Erhöhung des operativen Margenziels. Auf dieser Grundlage habe er seine Prognosen für das EBITDA sowie das bereinigte Ergebnis je Aktie im laufenden und im kommenden Jahr angehoben. Das "overweight"-Rating für die Aktie gelte weiterhin, das Kursziel sei allerdings von 1.590 auf 2.700 Euro deutlich angehoben worden.Trotz der warnenden Stimmen würden die Bullen an der Börse zunächst die Oberhand behalten. Die Adyen-Aktie lege am Donnerstag weitere vier Prozent zu. Damit gehöre sie zu den Top-Gewinnern im EURO STOXX 50 und markiere abermals neue Rekordstände.Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, sollten dabei aber den Stopp auf 1.700 Euro nachziehen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.02.2021)Mit Material von dpa-AFX