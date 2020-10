Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Adyen-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Adyen-Aktie:

1.524,50 EUR +1,53% (29.10.2020, 14:54)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Adyen-Aktie:

1.515,00 EUR -1,69% (29.10.2020, 14:43)



ISIN Adyen-Aktie:

NL0012969182



WKN Adyen-Aktie:

A2JNF4



Ticker-Symbol Adyen-Aktie:

1N8



Euronext Amsterdam-Ticker-Symbol Adyen-Aktie:

ADYEN



Kurzprofil Adyen N.V.:



Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Ticker-Symbol: ADYEN) wurde 2006 von einer Gruppe von Unternehmern, darunter Pieter van der Does und Arnout Schuijff, gegründet. Zwischen veralteten Systemen und Patchwork-Anbietern in der damals bestehenden Payment-Landschaft sahen sie eine neue Geschäftsmöglichkeit. Mit dem Ziel, Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen, nahmen sich die beiden Gründer die Konzeption einer Plattform vor, welche die sich stets wandelnden Anforderungen der schnell wachsenden globalen Unternehmen von heute erfüllen sollte.



Das Gründerteam nannte das Unternehmen Adyen, was auf Surinamisch so viel wie "Von vorne beginnen" bedeutet. Man konzentrierte sich auf die Konzeption einer modernen Infrastruktur, direkt verbunden mit Kartennetzwerken und lokalen Zahlungsmethoden auf der ganzen Welt, was für einen einheitlichen Handel, dem Unified Commerce, sorgen und den Händlern Insights zu ihren Käufern liefern sollte. Durch die Adyen-Plattform erhielten Unternehmen die Möglichkeit, über ein einheitliches System Zahlungen sowohl online, mobil als auch am Point-of-Sale entgegenzunehmen und den eigenen Umsatz zu steigern. Adyens Händlerportfolio umfasst Uber, Netflix, Facebook, Spotify, Etsy, Vodafone, Sephora, Tory Burch, L'Oréal und booking.com. (29.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adyen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsabwicklers Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Ticker-Symbol: ADYEN) unter die Lupe.Der niederländische Zahlungsabwickler Adyen habe im dritten Quartal erneut kräftige Zuwächse bei Umsatz und Gewinn verzeichnet und seine mittelfristigen Prognosen bestätigt. Auch mit Blick auf die vergangenen Jahre habe das Management gute Nachrichten im Gepäck gehabt. Der Aktie liefere das zunächst allerdings nur moderate Impulse.Wie das Unternehmen am Mittwochabend per Trading-Update mitgeteilt habe, seien die Erlöse im dritten Quartal um 25 Prozent auf 169 Millionen Euro gestiegen. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBITDA) sei um 24 Prozent auf 101 Millionen Euro gestiegen.Dabei habe Adyen insbesondere von den zwischenzeitlichen Lockerungen der Corona-Maßnahmen wie der Wiedereröffnung des Einzelhandels in den Sommermonaten profitiert. Das Volumen der abgewickelten Zahlungen habe im dritten Quartal wieder die Niveaus von vor den Corona-Lockdowns im Frühjahr erreicht und gehalten. Das Geschäft mit Online-Zahlungen, das nach Beginn der Krise zugenommen habe, sei gleichbleibend stark, habe es weiter geheißen.Neben den Q3-Zahlen und einem bestätigten Ausblick habe das Management aber auch eine Überraschung im Gepäck gehabt: Wegen eines Abrechnungsfehlers seien Umsatz, EBITDA und EBITDA-Marge seit 2018 teils zu niedrig ausgewiesen worden. Im ersten Halbjahr 2020 beispielsweise hätten Umsatz und EBITDA tatsächlich jeweils rund 25 Millionen Euro höher gelegen als zunächst bekannt gegeben.Trotz der positiven Entwicklung im dritten Quartal habe die Aktie am Mittwoch im nachbörslichen Handel zunächst leichte Verluste erlitten. Am Donnerstagvormittag klettere sie zwar wieder ins Plus, die Impulse würden sich allerdings noch in Grenzen halten.DER AKTIONÄR ist mittel- und langfristig zuversichtlich für die weitere Entwicklung der Adyen-Aktie. Investierte Anleger würden dabei bleiben. Spekulative Neueinsteiger können den Rücksetzer vom jüngsten Allzeithoch nutzen, um einen Fuß in die Tür zu stellen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Adyen-Aktie. (Analyse vom 29.10.2020)Mit Material von dpa-AFX