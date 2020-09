Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Adyen N.V.:



Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Ticker-Symbol: ADYEN) wurde 2006 von einer Gruppe von Unternehmern, darunter Pieter van der Does und Arnout Schuijff, gegründet. Zwischen veralteten Systemen und Patchwork-Anbietern in der damals bestehenden Payment-Landschaft sahen sie eine neue Geschäftsmöglichkeit. Mit dem Ziel, Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen, nahmen sich die beiden Gründer die Konzeption einer Plattform vor, welche die sich stets wandelnden Anforderungen der schnell wachsenden globalen Unternehmen von heute erfüllen sollte.



Das Gründerteam nannte das Unternehmen Adyen, was auf Surinamisch so viel wie "Von vorne beginnen" bedeutet. Man konzentrierte sich auf die Konzeption einer modernen Infrastruktur, direkt verbunden mit Kartennetzwerken und lokalen Zahlungsmethoden auf der ganzen Welt, was für einen einheitlichen Handel, dem Unified Commerce, sorgen und den Händlern Insights zu ihren Käufern liefern sollte. Durch die Adyen-Plattform erhielten Unternehmen die Möglichkeit, über ein einheitliches System Zahlungen sowohl online, mobil als auch am Point-of-Sale entgegenzunehmen und den eigenen Umsatz zu steigern. Adyens Händlerportfolio umfasst Uber, Netflix, Facebook, Spotify, Etsy, Vodafone, Sephora, Tory Burch, L'Oréal und booking.com.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adyen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsabwicklers Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Ticker-Symbol: ADYEN) unter die Lupe.Lange habe Wirecard als Anlegerliebling und heller Stern am Payment-Himmel gegolten - bis der Zahlungsabwickler implodiert sei. Mit dem niederländischen Rivalen Adyen stehe aber längst eine Alternative bereit - und zwar für Anleger und Kunden gleichermaßen.Der Schock über die spektakuläre Pleite sitze tief - auch bei Adyen-Chef Pieter van der Does: "Niemand in der Branche hat gedacht, dass bei Wirecard Betrug im Spiel war - erst recht nicht in dem Ausmaß, wie es nun bekannt wird", habe der CEO in einem Interview mit dem "Handelsblatt" gesagt. "Der Wirecard-Untergang ist ein Desaster für die Branche, schließlich basiert unser Geschäft auf Vertrauen."Unmittelbare Folgen spüre man allerdings nicht, so van der Does - im Gegenteil: "Einige ehemalige Wirecard-Kunden wechseln zu uns. Die Zahl ist so gering, dass sie keinen Einfluss auf unser Jahresergebnis haben wird." Adyen sei schließlich nicht dafür bekannt, Hochrisikokunden zu bedienen.Während einige verunsicherte Wirecard-Kunden also bei Adyen Zuflucht finden würden, hätten die Niederländer bereits in der Vergangenheit klar gemacht, dass sie kein Interesse an Unternehmensteilen des insolventen Rivalen hätten.Unternehmen aus der Payment-Branche würden tendenziell zu den Gewinnern der Corona-Pandemie zählen. Zwar seien die Umsätze mit Reisebuchungen und mit stationären Händlern zeitweise eingebrochen, doch dort, wo geöffnet sei, würden immer mehr Menschen mit Karte bezahlen. Zudem würden Online-Bestellungen boomen, wo ohnehin bargeldlos bezahlt werde."Die Krise hat sich als Beschleuniger der Digitalisierung erwiesen: Einige Händler haben nun doch einen Onlineshop aufgebaut oder den bestehenden ausgebaut", so der Adyen-CEO gegenüber dem "Handelsblatt". Entsprechend habe der Zahlungsabwickler für das erste Halbjahr 2020 trotz Corona noch beachtliche Zuwächse im operativen Geschäft gemeldet.Die Wirecard-Pleite und die starken operativen Aussichten sei jedoch nicht die einzigen Impulsgeber für Adyen. Ab dem heutigen Montag (21. September) gehöre die Aktie zum Eurozonen-Leitindex EURO STOXX 50. Der bevorstehende Aufstieg habe ihr bereits am Freitag bei 1.524,50 Dollar ein neues Rekordhoch beschert.Investierte Anleger bleiben dabei, spekulative Neueinsteiger können nach dem Kaufsignal einen Fuß in die Tür stellen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.09.2020)