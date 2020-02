Euronext Amsterdam-Aktienkurs Adyen-Aktie:

779,40 EUR -3,20% (27.02.2020, 09:57)



ISIN Adyen-Aktie:

NL0012969182



WKN Adyen-Aktie:

A2JNF4



Ticker-Symbol Adyen-Aktie:

1N8



Euronext Amsterdam-Ticker-Symbol Adyen-Aktie:

ADYEN



Kurzprofil Adyen N.V.:



Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Ticker-Symbol: ADYEN) wurde 2006 von einer Gruppe von Unternehmern, darunter Pieter van der Does und Arnout Schuijff, gegründet. Zwischen veralteten Systemen und Patchwork-Anbietern in der damals bestehenden Payment-Landschaft sahen sie eine neue Geschäftsmöglichkeit. Mit dem Ziel, Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen, nahmen sich die beiden Gründer die Konzeption einer Plattform vor, welche die sich stets wandelnden Anforderungen der schnell wachsenden globalen Unternehmen von heute erfüllen sollte.



Das Gründerteam nannte das Unternehmen Adyen, was auf Surinamisch so viel wie "Von vorne beginnen" bedeutet. Man konzentrierte sich auf die Konzeption einer modernen Infrastruktur, direkt verbunden mit Kartennetzwerken und lokalen Zahlungsmethoden auf der ganzen Welt, was für einen einheitlichen Handel, dem Unified Commerce, sorgen und den Händlern Insights zu ihren Käufern liefern sollte. Durch die Adyen-Plattform erhielten Unternehmen die Möglichkeit, über ein einheitliches System Zahlungen sowohl online, mobil als auch am Point-of-Sale entgegenzunehmen und den eigenen Umsatz zu steigern. Adyens Händlerportfolio umfasst Uber, Netflix, Facebook, Spotify, Etsy, Vodafone, Sephora, Tory Burch, L'Oréal und booking.com. (27.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adyen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsabwicklers Adyen N.V. (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Ticker-Symbol: ADYEN) unter die Lupe.Der niederländische Payment-Spezialist habe am Donnerstagmorgen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Adyen sei im vergangenen Jahr zwar erneut kräftig gewachsen. Angesichts der hohen Erwartungen und der sportlichen Bewertung (KGV 2020: 86) würden die Anleger aber trotz beeindruckender Wachstumsraten enttäuscht auf das Zahlenwerk reagieren. Die Adyen-Aktie gebe im frühen Donnerstaghandel deutlich nach. Daraufhin sei auch die Aktie des deutschen Konkurrenten Wirecard unter Druck geraten.An der Einschätzung des "Aktionärs" zu den Aktien von Adyen und Wirecard ändere sich dadurch nichts. Beide Payment-Titel stünden auf der Empfehlungsliste, seien allerdings nur für mutige Anleger geeignet, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.02.2020)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Adyen-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Adyen-Aktie:794,60 EUR -2,38% (27.02.2020, 10:09)