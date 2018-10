Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

23,49 EUR +3,57% (16.10.2018, 18:03)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

27,18 USD +3,48% (16.10.2018, 18:03)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (16.10.2018/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Ross Seymore von der Deutschen Bank:Im Rahmen einer Aktienanalyse bestätigt Aktienanalyst Ross Seymore von der Deutschen Bank seine Empfehlung die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) zu halten.Die Analysten von Deutsche Bank sind der Auffassung, dass sich Advanced Micro Devices Inc. mit den Zahlen zum dritten Quartal im Rahmen der durchschnittlichen Erwartungen des Marktes bewegen dürften.Ein solider PC-Markt, ein positives Umfeld und zusätzliche Marktanteilsgewinne zu Lasten von Intel sollten Unterstützung geboten haben, so der Analyst Ross Seymore.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse stufen die Analysten von Deutsche Bank den Titel weiterhin mit "hold" ein und bestätigen das Kursziel von 23,00 USD.Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:23,25 EUR +2,79% (16.10.2018, 17:35)