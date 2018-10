Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

16,94 EUR -16,01% (25.10.2018, 17:07)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

19,26 USD -15,49% (25.10.2018, 17:08)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (25.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Harlan Sur von J.P. Morgan Securities:Aktienanalyst Harlan Sur vom Investmenthaus J.P. Morgan Securities bekräftigt laut einer Aktienanalyse seine neutrale Haltung hinsichtlich der Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD).Advanced Micro Devices Inc. habe mit der Guidance zum Q4-Umsatz bezogen auf die Mitte der Planungsspanne die Konsensprognose verfehlt. Grund dafür seien überschüssige Bestände in den Vertriebskanälen. Trotz der GPU-Absatzschwächen die sich wahrscheinlich bis in das kommende Jahr hineinziehen würden erziele AMD weiterhin solides Wachstzum. Analyst Harlan Sur lobt das Unternehmen für seine stetigfen Fortschritte.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse stufen die Analysten von J.P. Morgan Securities den Titel unverändert mit "neutral" ein, erhöhen jedoch das Kursziel von 15,50 auf 18,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:17,11 EUR -17,14% (25.10.2018, 16:51)