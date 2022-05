Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

86,00 EUR +0,54% (03.05.2022, 13:04)



XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

86,03 EUR +3,64% (03.05.2022, 13:00)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

89,84 USD +5,05% (02.05.2022, 22:00)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (03.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Mit Spannung blicken würden die Anleger am heutigen Dienstagabend auf die Zahlenveröffentlichung des US-Chikonzerns blicken. Nach den Zahlen von Intel vergangene Woche dürfte der AMD-Bericht einen weiteren Hinweis darauf geben, welche Richtung die unter Druck stehenden Chip-Aktien in den kommenden Wochen einschlagen könnten.Allein seit Jahresbeginn habe die AMD-Aktie über 40% eingebüßt. Da Intel insbesondere im Gaming-Segment, welches für den Grafikkarten-Absatz sei, weiterhin eine hohe Nachfrage feststellte, könnte dieser Abverkauf aber übertrieben sein. Zudem habe AMD bei den Prozessoren sowieso mit zu geringen Fertigungskapazitäten zu kämpfen. Es bleibe also fraglich, ob sich die schwächere Nachfrage überhaupt auf die Umsatzentwicklung ausgewirkt habe.Die Bewertung der AMD-Aktie sei mittlerweile jedenfalls auf ein 22er-KGV von 22 und ein 22er-KUV von 5,7 zurückgekommen. Verbunden mit der am Markt eher konservativ aufgenommene Prognose des Managements, könnte dies zum Sprungbrett im Falle eines Earnings-Beats werden."Der Aktionär" rate Anlegern, die Zahlen abzuwarten und bei Interesse an der AMD-Aktie insbesondere auf die Aussagen im Earnings-Call zu hören. Das Papier sei aktuell keine laufende Empfehlung, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: