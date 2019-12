Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

35,545 EUR +1,07% (10.12.2019, 22:26)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

39,44 USD +1,31% (10.12.2019, 22:00)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (10.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.

Das Geschäft des Mikroprozessoren-Herstellers laufe richtig gut. AMD gewinne weitere Marktanteile. Die Produktpalette des US-Konzerns sei so stark, dass weitere positive Überraschungen in den kommenden Monaten durchaus möglich seien. Die AMD-Aktie sei zwar kein Schnäppchen, überzeuge aber u.a. mit einer sehr ansprechenden Charttechnik. Investierte Anleger sollten auf jeden Fall dabei bleiben, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.12.2019)