Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (25.03.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die AMD-Aktie (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) bildete nach einer langen und starken Rally am 30. November 2021 das aktuelle Allzeithoch bei 164,46 USD aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach habe die Aktie große Kursverluste hinnehmen müssen und sei auf die Unterstützung bei 99,23 USD abgefallen. Diese habe im Januar 2022 Halt gegeben, aber nach einer Erholung 132,85 USD sei der Wert erneut in diesen Bereich abgefallen. Damit habe die Vollendung einer SKS-Topformation gedroht. Aber in den letzten Tagen habe sich die Aktie wieder gefangen. In den letzten Tagen habe sie gegen einen Abwärtstrend und den EMA 50 gedrückt, gestern sei sie darüber ausgebrochen.AusblickDer gestrige Ausbruch könne als kleines Kaufsignal angesehen werden. Die AMD-Aktie gehe damit einen ersten Schritt, um die Gefahr einer großen Topformation zu beseitigen. Kurzfristig könne der Wert gen 132,85 USD ansteigen. Aber erst mit einem Ausbruch über diese Marke würde sich das Chartbild substantiell verbessern. Der Weg Richtung Allzeithoch wäre dann frei. Sollte der Wert aber unter 112,21 USD abfallen, würde sofort wieder ein Rückfall auf 99,23 USD drohen und damit auch eine Vollendung der SKS-Topformation. (Analyse vom 25.03.2022)Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:108,50 EUR -0,68% (25.03.2022, 09:10)