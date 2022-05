Börsenplätze AMD-Aktie:



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (17.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Chipherstellers AMD sei seit Freitag um rund 20 Prozent im Wert gestiegen, allein am Dienstag belaufe sich das Plus auf rund 6 Prozent. Vom Hoch Ende 2021 sei der größte Konkurrent von Intel aber meilenweit entfernt. Ob es sich bei der Rally nur um eine Eintagsfliege handele, oder der Turnaround bevorstehe, dürfte sich in Kürze entscheiden.AMD steige aktuell um 5,85 Dollar und überquere damit erstmals seit dem 8. April wieder die Marke von 100 Dollar. Tatsächlich sei dieses Niveau für AMD aus charttechnischer Sicht relevant (und nicht nur aus psychologischen Gründen), habe die 100er-Marke in den vergangenen Monaten immer wieder ein wichtiges Unterstützungslevel gebildet. Ein nachhaltiger Break könnte daher als am Markt als Ende der Talfahrt gewertet werden und wäre ein Brustlöser.Doch wie realistisch sei eine solche längerfristige Aufwärtsbewegung? Aktuell scheinen viele Einzelwerte mit den Gewinnen schließlich lediglich einen Teil der vorausgegangenen Verluste zu kompensieren, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Bei AMD komme es daher darauf an, dass der Konzern beim anstehenden Investorentag an das hervorragende Zahlenwerk für das erste Quartal anschließe.Die Chancen hierfür stünden nicht schlecht. Die Analysten von Piper Sandler würden am Dienstag schreiben: "Aus unserer Sicht laufen die Kerngeschäfte des Unternehmens sehr gut und profitieren weiterhin von den langfristigen Trends. Bei den PCs sehen wir anhaltende Zugewinne bei den Marktanteilen im gesamten PC-Markt, zusammen mit einer sehr starken Zugkraft im Geschäftskundenmarkt."Mit der Aussage stimme "Der Aktionär" prinzipiell ein, ebenso mit der Einschätzung, dass AMD ein hervorragendes Unternehmen sei. Allerdings sollten Investoren dennoch warten, bis ein nachhaltiger Sprung über 100 Dollar geglückt ist - und sich den 1. Juni im Kalender ankreuzen, so Martin Weiß von "Der Aktionär" zur Advanced Micro Devices-Aktie. (Analyse vom 17.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link