Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (03.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.AMD habe mit seinen Quartalszahlen überzeugen können, denn die Umsätze würden rasant wachsen und die Bruttomargen würden sich verbessern. Am besten dürfte Anlegern aber der überragende Cashflow gefallen. Der operative Cashflow habe im vergangenen Quartal um datte 292% auf 952 Mio. USD zugelegt. Diese Entwicklung zeige, wie stark der US-Konzern aktuell aufgestellt sei.Zum einen lasse sie einen Hinweis auf die Preismacht zu, die AMD aufgrund ihrer technologisch führenden Produkte innehalte. Zum anderen zeige sie, dass selbst in einem Umfeld mangelnder Kapazitäten die gute Produkt-Positionierung und die Fähigkeit, mit diesen Produkten Cash zu generieren, nicht geschwächt sei. AMD nehme diese Mittel und investiere weiterhin unnachgiebig in die Entwicklung neuer Prozessoren. Die Ausgaben für Forschung & Entwicklung seien im zweiten Quartal mit 659 Mio. USD auf ein Rekordniveau geklettert.Im Gegensatz zu Intel könne AMD dabei ihre Roadmap einhalten und mit immer neuen Produktveröffentlichungen glänzen. Aktuell befinde sich der Chip-Konzern auf bestem Wege, schon 2022 die Zen-4-Chips im 5nm-Verfahren und RDNA-3-GPUs auf den Markt zu bringen. Es seien diese Innovationen, die für Design-Wins und steigende Marktanteile sorgen würden. So habe AMD am Dienstag bekanntgegeben, für den Mac Pro von Apple einen weiteren High-End-Grafikprozessor zu veröffentlichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: