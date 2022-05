Börsenplätze AMD-Aktie:



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (30.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Obwohl der PC-Markt im ersten Quartal aufgrund der fehlenden Corona-Effekte Schwierigkeiten gehabt habe, habe AMD operativ performen können. Kein Wunder, denn in einem sehr schwachen Quartal für Desktop-Prozessoren sei es dem Chip-Hersteller erneut gelungen, seinem großen Konkurrenten Intel Marktanteile abzujagen.Um knapp 30 Prozent seien laut den Marktforschern von Mercury Research die Verkäufe von x86-Prozessoren im ersten Quartal gefallen. Es sei aufgrund der zahlreichen Probleme auf dem PC-Markt der größte jemals gemessene Rückgang. So fehle aktuell beispielsweise die zusätzliche Nachfrage für das Home-Schooling oder das Home-Office und die Lieferkettenprobleme anderer Komponenten würden den PC-Herstellern das Leben schwer machen, weshalb sie versuchen würden ihre Lagerbestände möglichst klein zu halten.Die Daten von Mercury Research würden zudem zeigen, dass Intel durch den Rückgang bei den x86-Prozessoren stärker belastet worden sei als AMD. Über den gesamten Prozessorenmarkt hinweg habe AMD seinen Marktanteil um 7 Prozentpunkte auf 27,7 Prozent ausgeweitet - ein neuer Rekord.Dean McCarron von Mercury Research habe gegenüber dem Nachrichtenportal Tom's Hardware zudem gesagt, dass trotz der aktuellen Schwäche bei den x86-Prozessoren neue Rekorde hätten aufgestellt werden können.Die Daten von Mercury Research und die Anfang Mai vorgelegten Quartalszahlen sprächen für AMD. Während die Intel-Aktie über den vergangenen Monat rund ein Prozent verloren habe, habe die AMD-Aktie die Erholung im Halbleitersektor mit einem Plus von 14 Prozent angeführt."Der Aktionär" rät, bei der erst kürzlich in Ausgabe 20/22 wiederempfohlenen Aktie von AMD die Gewinne laufen zu lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link