XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

85,94 EUR +3,53% (03.05.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

91,13 USD +1,44% (03.05.2022, 22:00)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (04.05.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices: Momentanes Pullback - ChartanalyseAdvanced Micro Devices (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) gab gestern nachbörslich Zahlen bekannt, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese hätten über den Erwartungen gelegen. Das Unternehmen habe im abgelaufenen Quartal 1,13 USD (Erwartung: 0,91 USD) verdient. Die Aktie des Chipherstellers sei nachbörslich nach einem Schlusskurs an der Nasdaq bei 91,13 USD auf 97,31 USD nach oben geschossen. Sie befinde sich seit dem Allzeithoch bei 164,46 USD vom 30. November 2021 in einer Abwärtsbewegung. Dabei habe der Wert am 11. April 2021 mit dem Fall unter die Marke bei 99,23 USD eine größere SKS-Topformation vollendet. Seit einem Tief bei 84,02 USD laufe ein Pullback an die Nackenlinie der SKS.Der nachbörsliche Kurssprung lasse sich in dieses Pullback integrieren. Bisher notiere die AMD-Aktie weiterhin unter der Nackenlinie der SKS bei 99,23 USD. Damit sei diese Formation intakt. Die Aktie könnte also in diesem Bereich wieder nach unten drehen und das theoretische Kursziel aus der SKS bei 95,87 USD anstreben. Sollte der Wert allerdings stabil über 99,23 USD ansteigen, wäre eine weitere Erholung bis an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch bei aktuell 124,50 USD möglich. (Analyse vom 04.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:92,60 EUR +6,97% (04.05.2022, 08:32)